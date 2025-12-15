LA NACION

Policía surcoreana allana sede de la Iglesia de la Unificación

La policía surcoreana allanó el lunes la sede de la Iglesia de la Unificación, un movimiento tipo secta, por sospechas de que su líder está involucrada en el soborno de varios...

La policía surcoreana allanó el lunes la sede de la Iglesia de la Unificación, un movimiento tipo secta, por sospechas de que su líder está involucrada en el soborno de varios políticos de alto perfil en el país.

La iglesia está en el centro de un escándalo sobre supuestos pagos a legisladores de partidos de gobierno y oposición.

Los fiscales allanaron la sede de la iglesia en Seúl y la imponente residencia campestre de su líder, Han Hak-ja, quien ya enfrenta un juicio por supuestos sobornos a una ex primera dama.

La iglesia se negó a comentar sobre el allanamiento al ser consultada por AFP.

Sin embargo, su presidente afirmó la semana pasada que la iglesia se siente "profundamente responsable por haber causado preocupación al público" y reconoció "su fracaso en detectar tempranamente la conducta inapropiada dentro de la organización".

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ha criticado duramente la "interferencia política por una religión", aunque sin citar directamente a la iglesia.

Incluso miembros del Partido Democrático, de Lee, han estado implicados en el escándalo de sobornos.

El ministro de Océanos, Chun Jae-soo, renunció la semana pasada por recibir 30.000.000 de wones (US$20.500) en efectivo, así como dos relojes de lujo, de miembros de la iglesia entre 2018 y 2020. Chun negó cualquier irregularidad.

Han, la líder de la iglesia, conocida por sus seguidores como "santa madre", fue detenida en septiembre por cargos de sobornar a una ex primera dama con obsequios como una bolsa de Chanel y un collar de diamantes.

La dirigente religiosa de 82 años también ha sido acusada de sobornar a un legislador ligado al depuesto presidente Yoon Suk Yeol.

Yoon fue detenido este año por cargos de insurrección, los cuales rechaza.

