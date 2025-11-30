Policía venezolana detiene al líder de la principal central sindical del país (ONG)

La policía venezolana detuvo este sábado a José Elías Torres, conocido por su lucha sindical al mando de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), denunciaron dos oenegés en redes sociales.

En Venezuela hay unos 884 "presos políticos", según cifras de la oenegé Foro Penal, que lidera la defensa judicial de estos detenidos. Una misión de expertos de la ONU advirtió que en los últimos meses se intensificó la persecución por motivos políticos en el país.

"La Policía Nacional Bolivariana se llevó de su casa al compañero José Elías Torres (...). Allanaron su apartamento", advirtió el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical.

"No hay razón para detener a un dirigente sindical comprometido con la defensa de los derechos de la clase trabajadora", agregó la oenegé dedicada a la defensa de los derechos sindicales.

Torres ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de los derechos sindicales y es director general de la CTV desde 2016. En los últimos años ha demandado al gobierno la reivindicación salarial de millones de trabajadores, que no reciben un incremento desde 2022.

"Continúa la criminalización de los trabajadores venezolanos. La detención de José Elías Torres es un nuevo ataque a la libertad sindical en Venezuela", señaló la oenegé Provea en su cuenta de X.

Varias organizaciones y defensores de derechos humanos alertan sobre un patrón sostenido de detenciones "arbitrarias" y "desapariciones forzadas".

