Policías franceses capacitan a mexicanos para controlar disturbios en el Mundial 2026

Policías del occidental estado mexicano de Jalisco concluyeron una capacitación a cargo de la Policía Nacional de Francia para controlar manifestaciones y disturbios, con miras al Mundial de fútbol que se celebrará en 2026.

México será sede de la Copa del Mundo junto con Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio. El país albergará en total 13 partidos repartidos entre Ciudad de México, Monterrey (norte) y Guadalajara, capital de Jalisco (oeste).

Los cuatro partidos de Jalisco se celebrarán en el estadio Akron, ubicado en Zapopan, parte de la zona metropolitana de Guadalajara.

Autoridades locales anunciaron que un total de 65 elementos de diversas corporaciones de Jalisco fueron capacitados en la gestión de "Multitudes durante Manifestaciones y Grandes Acontecimientos Deportivos".

La capacitación duró dos semanas y estuvo a cargo de instructores de la Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS), una división de la Policía de Francia con experiencia en mundiales de fútbol y juegos olímpicos.

"Entendemos que este encuentro internacional de fútbol exige una policía preparada, humana y estratégica, capaz de responder con profesionalismo ante escenarios complejos", dijo a la prensa el secretario de Seguridad Jalisco, Juan Pablo Hernández González.

La capacitación concluyó con un simulacro de disturbios en el estadio.

"Los oficiales abordaron en la teoría y práctica cómo privilegiar la mediación, el diálogo y el control táctico, pilares de una policía de vanguardia", explicó Hernández González tras la clausura de los entrenamientos.

"En dado caso que haya actos de violencia o algunos grupos de agitadores que quieran llegar a poner en riesgo a la ciudadanía, ya tendremos más herramientas para poder llevar a cabo una contención de manera preventiva", añadió.

