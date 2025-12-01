Policías y soldados españoles rastrean jabalíes ante el brote de peste porcina

Por Nacho Doce y Jesús Calero

BARCELONA/MADRID, 1 dic (Reuters) -

Policías, soldados y guardas forestales españoles se apresuraban a identificar jabalíes que puedan estar infectados con la peste porcina africana y evitar que la enfermedad se propague a la cabaña doméstica del país, que genera multimillonarias exportaciones.

Los agentes están usando drones, tecnología de infrarrojos y perros rastreadores para encontrar cadáveres de jabalíes y someterlos a pruebas, además de acordonar zonas alrededor de las huellas de los animales bajo las carreteras y las tuberías para evitar que los animales vivos se desplacen.

Desde el fin de semana, la policía se ha apostado en los alrededores de la sierra de Collserola de Barcelona, una popular atracción para senderistas, ciclistas y corredores de la ciudad, y ha colocado carteles para impedir el paso a los visitantes. A los residentes en el interior del parque se les ha pedido que lleven a sus perros atados y que notifiquen cualquier avistamiento de jabalíes.

En las granjas, la asociación comercial Interporc dijo que se habían reforzado los estrictos controles ya existentes para la prevención de enfermedades.

Entre ellos se incluyen las pruebas y la cuarentena de los nuevos animales, el vallado del perímetro y las redes antipájaros, las desinfecciones y controles periódicos del agua potable, un estricto código de vestimenta para los empleados y un almacenamiento adecuado de las muestras de semen porcino.

Los veterinarios del Gobierno estaban revisando las granjas y tomando muestras, pero ninguna de las 39 de la zona ha dado positivo.

El brote ha revivido los recuerdos del último brote de peste porcina en 1994, cuando el virus llegó a las granjas, provocando sacrificios masivos de cerdos y el cierre total de las exportaciones porcinas del país.

Sin embargo, Emilio García Muro, funcionario del Ministerio de Agricultura, dijo que por el momento no hay planes de sacrificio.

"Vamos a dejar a los jabalíes en paz, en esta zona", dijo. "Se traerán equipos especializados (...) para detectar cadáveres, pero sobre todo, el objetivo es no molestar ni matar en este tipo de situaciones"

España es el mayor exportador de carne de cerdo de la Unión Europea y el segundo del mundo, con más de 8.000 millones de euros de ventas anuales. El sector genera más de 25.000 millones de euros (US$29.090 millones) de ingresos y emplea a más de 400.000 trabajadores.

(1 dólar = 0,8595 euros) (Reporte de Nacho Doce en Barcelona, Jesús Calero en Madrid, contribución de Joan Faus, Corina Rodríguez y Emma Pinedo, redacción de Aislinn Laing. Edición en español de Javier López de Lérida)