Política: 69 años de Marcinelle, advertencia de Mattarella

“La protección de los trabajadores, la lucha contra toda forma de explotación, sigue siendo una necesidad urgente, que responde a principios de civilización, un deber universal”, fue el mensaje con el que el presidente de la República, Sergio Mattarella, conmemoró en el aniversario.

En Bois du Cazier, a pocos kilómetros de Charleroi, el ritual sagrado y profano de homenaje a los caídos fue realizado, como siempre, por las autoridades italianas, las familias de las víctimas y una comunidad de compatriotas que sigue siendo muy numerosa en esta región minera belga.

La ceremonia comenzó con los 262 toques de campana de la mina de carbón, acompañados de los nombres de los trabajadores (136 italianos) que fallecieron la mañana del 8 de agosto debido a errores humanos y a las terribles condiciones en las que trabajaban. No se conocen todos los nombres. Varios mineros no fueron identificados; sus cuerpos estaban irreconocibles. Pero, mediante técnicas cada vez más avanzadas, se han determinado a algunas de las víctimas. Hasta el momento, se logró identificar a tres italianos.

Y, recientemente, al comparar el ADN de fragmentos de dientes con el de un cepillo de dientes usado por familiares, se reconoció a Reinhold Heller, un soldado alemán que en 1947 se negó a regresar a su país natal para trabajar como minero.

Falleció a los 32 años.

Italia sigue siendo el país más afectado por la tragedia de Marcinelle, donde miles de italianos emigraron tras la guerra: principalmente de Abruzos, pero también de Sicilia, Marcas y Véneto. “Italia pagó el precio más alto en esta tragedia europea, y hoy rendimos homenaje a nuestros 136 compatriotas que, como tantos otros, se vieron obligados a abandonar la tierra que los vio nacer y crecer para buscar mejores oportunidades laborales en otros lugares”, enfatizó la primera ministra Giorgia Meloni, citando en su mensaje a Mirko Tremaglia, quien instituyó el "Día Nacional del Sacrificio del Trabajo Italiano en el Mundo", el día del desastre de Marcinelle.

El objetivo, quizás en vista del septuagésimo aniversario previsto para 2026, es convertir el 8 de agosto en un Día Europeo dedicado a la Seguridad en el Trabajo.

Esta es una propuesta apoyada "con convicción" ante todo por el gobierno. "El deber de memoria debe generar un firme compromiso para combatir la lacra de los accidentes laborales en Italia y Europa.

“Las personas deben estar siempre en el centro; la seguridad laboral ha sido una prioridad absoluta desde que estuve en Bruselas”, enfatizó el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, en su mensaje durante la ceremonia en el Bois du Cazier, leído por el subsecretario Giorgio Silli.

“Marcinelle, como cualquier otro suceso trágico que marcó la historia de la emigración italiana, evoca el deber de promover la dignidad del trabajo en todas sus formas, para que lo sucedido no se repita”, declaró el presidente de la República, cuyas palabras fueron compartidas por políticos e interlocutores sociales italianos. “La tragedia de Marcinelle es una tragedia europea”, enfatizó la embajadora de Italia en Bélgica, Federica Favi, quien recalcó la necesidad de “rendir homenaje a las víctimas” mientras “continúan las muertes en el trabajo”.

(ANSA).