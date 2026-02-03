La noticia la dio a conocer su letrado, Alexandro Maria Tirelli, que solicitó a la primera ministra, Giorgia Meloni, y a los ministros Carlo Nordio (Justicia) y Matteo Piantedosi (Interior) que "activen medidas de protección preventiva".

Provodin, un moscovita de 50 años, se encuentra en un lugar no revelado de Italia y, según se informó, está sujeto a una "presión judicial, profesional y personal cada vez más incisiva".

El abogado sostiene que el hombre forma parte de una red de oligarcas metalúrgicos y energéticos, y que es experto en eludir embargos y sanciones internacionales. Se dice que Provodin, cofundador y socio del conocido bufete Bartolius, se encuentra en Italia como "medida de autodefensa" tras entrar en conflicto con los intereses de poderosos oligarcas.

En concreto, el conflicto se refiere a los procedimientos relacionados con un complejo residencial y a una disputa sobre la Planta Hidrometalúrgica de Lermontov. De acuerdo con el sitio web de investigación ucraniano Vlasti, se emitió una orden de arresto contra Provodin en ausencia por delitos económicos.

"La posición de Provodin (quien también posee la ciudadanía rumana, NDR.) no representa ninguna amenaza para el orden público ni la seguridad nacional", añade Tirelli, presidente de las Cámaras Penales Internacionales, que activaron el programa "Volga Libre" para proteger a los abogados y disidentes rusos que buscan protección en Italia y Europa. Proteger su vida "es un deber legal y humano que no se puede ignorar".

La decisión de recurrir a Italia refleja la percepción de un Estado fiable y estable, plenamente alineado con los valores euroatlánticos. Para Italia, "esta protección puede representar una oportunidad geoestratégica, en el marco de una cooperación institucional legítima y transparente". (ANSA).