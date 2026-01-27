Política: Agentes del ICE en los Juegos de Milán-Cortina

"Durante los Juegos Olímpicos, las Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE brindarán apoyo al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos y al país anfitrión para evaluar y mitigar los riesgos derivados de las organizaciones criminales transnacionales", declaró la agencia en un comunicado.

"Todas las operaciones de seguridad permanecen bajo la autoridad italiana" y, "obviamente, el ICE no realiza operaciones de control migratorio en países extranjeros", explicó el portavoz sobre el apoyo que el personal de la agencia estadounidense brindará a las operaciones de seguridad estadounidenses durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, que comienzan el 6 de febrero.

"Todas las operaciones de seguridad permanecen bajo la autoridad italiana" y, "obviamente, el ICE no realiza operaciones de control migratorio en países extranjeros", aclaró el portavoz.

"Como italiano, incluso antes de ser ciudadano milanés, no me siento protegido por (Matteo) Piantedosi, quien dice que incluso si los agentes del ICE vinieran" para los Juegos Olímpicos, "¨cuál sería el problema? Esta es una milicia que mata", declaró el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, en furioso ataque al ministro de Interior de Italia.

"Es una milicia que entra en las casas de la gente firmando permisos; está claro que no son bienvenidos en Milán", añadió. "Me pregunto, ¨podemos simplemente decirle que no a Trump? Los agentes del ICE no deberían venir a Italia porque no se alinean con nuestra forma democrática de garantizar la seguridad", insistió el alcalde.

Ayer el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, se había pronunciado contra los "abusos" del ICE, y sus palabras revelaron la vergüenza del gobierno italiano ante el principal punto de discordia en Estados Unidos, que también se ha convertido en un tema candente en Italia.

Desde el sábado, cuando Il Fatto Quotidiano informó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas protegerían a las delegaciones estadounidenses en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, estalló la controversia. "El ICE ciertamente no operará en territorio italiano", comentó el ministro Piantedosi y explicó que "en este momento, los estadounidenses, al igual que todas las delegaciones, no han comunicado la lista de los presentes".

Sin embargo, esta postura ha sido rectificada por la Embajada de Estados Unidos, que recuerda que en eventos olímpicos anteriores, varias agencias federales han apoyado al servicio de seguridad diplomática. Esto también ocurrirá en Milán-Cortina, donde, cabe destacar, el ICE estará presente para monitorear cualquier riesgo potencial que representen las organizaciones criminales transnacionales. No obstante, las operaciones de seguridad permanecerán bajo la autoridad italiana.

Así como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, rechazó la incorporación de Donald Trump a la Junta para Gaza y protestó por sus evaluaciones de la postura de los aliados europeos en el frente de batalla en Afganistán, la geopolítica, la diplomacia y la política interna se entrelazan en el caso ICE-Milano Cortina. (ANSA).