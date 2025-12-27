Política: Arrestos en Italia por financiamiento a Hamás

Se tomaron medidas cautelares contra nueve sospechosos, todos ellos actualmente en prisión, y contra tres asociaciones.

El presidente de la Asociación Palestina en Italia también se encuentra entre los detenidos. Los investigadores describen a Mohammad Hannoun como "miembro de la rama extranjera de la organización terrorista Hamás" y "líder de la célula italiana de la organización Hamás".

Las medidas cautelares, dictadas por el juez de instrucción a petición de la Dirección Antimafia y Antiterrorismo del Distrito de Génova, fueron ejecutadas por agentes de la DIGOS y funcionarios financieros de la Unidad de Policía Económica y Financiera de Génova y de la Unidad Especial de la Policía de Divisas. La investigación sobre Mohamed Hannoun se abrió antes del 7 de octubre de 2023, tras una serie de informes de transacciones sospechosas recibidos por la DNA con sede en Roma y remitidos a Génova.

Se detectaron transacciones bancarias sospechosas en las cuentas de Hannoun y sus asociados, según aclaró el fiscal jefe de Génova, Nicola Piacente.

Entre los arrestados se encuentra Ra'Ed Hussny Mousa Dawoud, considerado miembro de la rama extranjera de Hamás y contacto de Hannoun en la célula italiana. También fue arrestado Osama Alisawi, presunto miembro de Hamás, donde se desempeñó como Ministro de Transporte en el gobierno de facto de Gaza.

Presidente del Bloque Islámico del Sindicato de Ingenieros, cofundó Absppp en 1994.

Los aprehendidos están acusados de haber donado un total de 7,28 millones de euros a Hamás a lo largo de los años. Los fondos se recaudaron oficialmente con fines humanitarios para la población palestina, en Génova y otros lugares de Italia y el extranjero, pero los investigadores creen que "más del 71% se destinó directamente a la financiación de Hamás o de asociaciones vinculadas o controladas por este, y de todas las ramas de la organización terrorista".

Se cree que Raed Al Sahalat, arrestado en Florencia en la operación contra la financiación de Hamás, es miembro de la rama extranjera de la organización terrorista y, desde mayo de 2023, miembro de la junta directiva de la Conferencia Europea Palestina. Se encuentra entre los arrestados que fueron interceptados expresando su apoyo a atentados terroristas.

Los otros detenidos en otras ciudades son Mohamed Hannoun, Abou Falastine, Jaber Albustanji y Riyad Abdelrahim (también aparece en una fotografía con uniforme de camuflaje, armado con un lanzacohetes con los símbolos de las Brigadas Al Qassam, rodeado de hombres armados). Estas expresiones de aprobación de los atentados, según comentaron investigadores, son "sintomáticas de su apoyo subjetivo a la organización terrorista y, en particular, a los métodos de acción terroristas de Hamás".

Mohammad Hannoun estaba a punto de partir definitivamente hacia Turquía para trasladar allí sus actividades de financiación de la organización terrorista. Por este motivo, según la jueza de instrucción Silvia Carpanini, quien firmó la orden de prisión preventiva, existía un "riesgo concreto y muy presente de fuga".

Las escuchas telefónicas revelaron que el plan de traslado ya estaba en marcha. Además, según el juez de instrucción del Tribunal de Génova, también existía el riesgo de manipulación de pruebas: según las conclusiones de los investigadores, Hannoun y los demás sospechosos habían "limpiado repetidamente", según la orden, sus dispositivos electrónicos.

"Nos sacrificamos con dinero y tiempo, pero ellos se sacrifican con sangre". Esto es lo que supuestamente dijo el hermano de Mohammad Hannoun, Awad, en una conversación interceptada en agosto de 2024 dentro del coche utilizado por uno de los detenidos acusados de financiar a Hamás, Ra'Ed Hussny Mousa Dawoud, conocido como "Abu Falastine", detallaron los investigadores.

En la conversación, contenida en la orden de prisión preventiva, se aborda el nombramiento de Yahya Sinwar como jefe de Hamás, tras el asesinato de Ismail Haniyeh. "De acuerdo...

“Seguirán sin nosotros?", pregunta Dawoud, insinuando que sin los responsables de recaudar fondos en el extranjero, el movimiento se enfrentaría a serias dificultades. (ANSA).