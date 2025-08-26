Política: Bertulazzi en arresto domiciliario en Buenos Aires

Así lo afirma la sentencia dictada este lunes por la jueza Maria Servini de Cubría, la misma que ordenó su detención el 1 de julio, inmediatamente después de una sentencia de la Corte Suprema que aprobó la solicitud de extradición italiana, sin abordar el fondo de su condición de refugiado aun vigente.

Los resultados de las pruebas médicas realizadas al exmiembro de 73 años de la rama genovesa de las Brigadas Rojas también fueron cruciales en la última decisión del Tribunal Penal Federal.

Estas revelaron una cardiopatía hipertensiva, lo que, sumado a sus antecedentes de cardiopatía isquémica, hace "pertinente" conceder la solicitud de arresto domiciliario, a la espera de los informes médicos adicionales, que se entregarán en septiembre.

Según confirmó a ANSA el abogado del exmiembro de las Brigadas Rojas, Rodolfo Yanzón, en cumplimiento de la sentencia que ordenó su "traslado inmediato", Bertulazzi "ya se encuentra en su domicilio" en el barrio de San Telmo de la capital argentina.

Dado que el proceso de extradición está en curso, la jueza Servini ordenó, no obstante, vigilancia policial permanente, exigiéndole que no salga de su domicilio sin autorización judicial previa y que use una tobillera electrónica.

Si bien el gobierno argentino mantiene estricta confidencialidad a pesar de los reiterados pedidos, Yanzón afirmó que "la decisión de la jueza Servini es una buena noticia para nosotros, no solo porque le permite a Bertulazzi regresar a su país y no tener que permanecer tras las rejas mientras se resuelven los asuntos legales, sino también porque reconoce por primera vez que su condición de refugiado sigue vigente".

El abogado del exmiembro de las Brigadas Rojas, quien ha colaborado durante años con diversas organizaciones de derechos humanos y ha denunciado los crímenes de la dictadura militar argentina, también predice que el tiempo de espera para una decisión final sobre su condición de refugiado será muy largo y afirmó que no cejará en su empeño por lograr la plena libertad de su cliente y la revocación de la extradición.

"Bertulazzi debería estar completamente libre y con el caso de extradición cerrado", dijo, "porque una extradición no puede prosperar mientras un refugiado se encuentre en el país".

