Política: Blitz policial en la Comisión UE por presuntas anomalías venta propiedades

Según fuentes de la Fiscalía Europea, la investigación se centra en el acuerdo firmado el 29 de abril de 2024 entre el ejecutivo de la UE y el fondo soberano Federal Holding and Investment Company para la venta de 23 edificios de la Comisión. Bruselas presentó la transacción como un paso clave para transformar el Barrio Europeo en una zona moderna, atractiva y más verde, donde oficinas, viviendas, comercios y espacios recreativos pudieran coexistir en armonía.

El acuerdo se describió como "beneficioso para el Barrio Europeo" y fundamental para el objetivo de la Comisión de reducir su espacio de oficinas en un 25% para 2030, modernizar y hacer más sostenible su patrimonio inmobiliario, y reducir su huella de carbono.

El plan, como explicó entonces el ejecutivo de la UE, también permitiría economías de escala al concentrar el personal en un número menor de edificios más grandes y energéticamente eficientes (ANSA).