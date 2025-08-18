Política: Bolivia, a un balotaje de derecha, colapso del MAS
Paz Pereira y el expresidente Jorge Quiroga, a la segunda vuelta
- 1 minuto de lectura'
Ambos fueron los dos candidatos más votados en las elecciones presidenciales de este domingo, marcadas por una profunda crisis económica en el país, la división de la oposición y la ruptura dentro de la izquierda y el MAS, que perderá el poder dos décadas después de la primera victoria electoral de Evo Morales en 2005.
Zamora estaba tercero lejos en las encuestas y quedó primero sorpresivamente, y ahora disputarán la segunda vuelta el 19 de octubre.
Rodrigo Paz (Partido Demócrata Cristiano) -e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora- obtuvo más de 1.561.000 votos -32%- y Quiroga (Alianza Libre) superó los 1.311.000 -26,94%-, según los resultados preliminares emitidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con más del 90% de votos escrutados.
Por detrás quedaron el empresario Samuel Doria Medina -que según las encuestas partía como favorito- con el 19,93% y el principal aspirante de la izquierda Andrónico Rodríguez, con el 8,15%.
El partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) sufrió una debacle histórica al quedar en sexto lugar con el 3,14% de los votos.
Tal como adelantaban los sondeos, las urnas sellaron un punto de inflexión tras veinte años de gobiernos liderados por el MAS.
De hecho, esa fuerza se encuentra dividida, y el expresidente Evo Morales ha impulsado a sus partidarios a boicotear las urnas, instándolos a votar en blanco e impugnar los resultados.
La pugna entre Morales y el presidente Luis Arce durante los últimos meses dinamitó al MAS y profundizó la crisis económica con violentas jornadas de bloqueos de rutas. Esto melló la popularidad de la izquierda. (ANSA).
