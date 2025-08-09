Política: Brasil, 15 diputados a riesgo de suspensión

También corre riesgo de suspensión temporal la diputada Camila Jara, del Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Lula, acusada de agresión.

La Agencia Brasil informó al respecto, especificando que la mayoría de los diputados involucrados, 13 de los 14, pertenecen al Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, mientras que uno, Marcel van Hattem, es de la fuerza Novo.

La decisión se tomó tras una reunión de la presidencia de la Cámara, que remitió todas las denuncias a la Corregedoria. El Consejo de Ética votará sobre la procedencia de la suspensión temporal.

Los cargos incluyen, entre otros, la ocupación violenta de la presidencia de la Cámara de Diputados, el abuso de menores y la agresión física. Entre los diputados bolsonaristas implicados se encuentran Nikolas Ferreira, Zé TrovÆo, Sóstenes Cavalcante, Marco Feliciano y Bia Kicis. (ANSA).