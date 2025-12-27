Política: Caso Hamás, Meloni agradece el accionar de las fuerzas de seguridad

"Quisiera expresar mi agradecimiento y satisfacción por esta operación particularmente compleja e importante, que condujo a la detención de nueve personas acusadas de financiar a Hamás, a través de diversas supuestas organizaciones benéficas, por más de 7 millones de euros", afirmó Meloni en un comunicado.

Entre ellos se encuentra el presidente de la Asociación de Palestinos en Italia, Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun, descrito por los investigadores como "miembro de la rama extranjera de la organización terrorista Hamás" y "líder de la célula italiana de la organización Hamás".

"Expreso mi más sincero agradecimiento, tanto a título personal como en nombre de todo el Gobierno, a todos los que hicieron posible esta operación: la Fiscalía de Génova, la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorista, la Policía Estatal, la Guardia di Finanza, así como el apoyo informativo proporcionado por la AISE (Agencia de Información y Seguridad Externa)", apuntó Meloni.

"El terrorismo debe combatirse siempre en todas sus formas: lo hicimos ayer al condenar a Hamás, y exigimos que el poder judicial esclarezca plenamente este asunto hoy. Pero la derecha debe dejar de difundir propaganda indecente", declaró Angelo Bonelli, diputado de AVS (Verdes y Socialistas) y coportavoz de Europa Verde, en un comunicado.

"Los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de (Benjamin) Netanyahu son evidentes: más de 70.000 personas asesinadas, mujeres y niños entre las víctimas, hospitales bombardeados, Gaza arrasada. Estos crímenes no serán olvidados, como tampoco lo será el inaceptable e intolerable papel del gobierno italiano, que ha seguido vendiendo armas, brindando cooperación económica y apoyando a los culpables de estos graves crímenes de lesa humanidad", añadió.

Para Bonelli, "nadie puede criminalizar a los millones de personas que han salido a las calles en los últimos meses para exigir el fin del exterminio del pueblo palestino, utilizando la horrible ecuación de que quienes se manifiestan por la paz son amigos de los terroristas". "Quienes llevan a cabo esta operación hoy lo hacen para dar una coartada a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, como el gobierno de Netanyahu", concluyó.

"Tenemos plena confianza en el poder judicial y las fuerzas del orden involucradas en la operación antiterrorista que condujo a las nueve detenciones de hoy. La investigación continuará, pero el Partido Demócrata reitera su más enérgica condena a cualquier forma de apoyo y complicidad con los terroristas de Hamás, lo cual representa la negación de la visión de una Palestina laica y democrática por la que luchamos", explicó Peppe Provenzano, Director de Asuntos Exteriores de la secretaría del PD, en un comunicado.

"Las fuerzas políticas con un mínimo de compostura institucional deberían unirse contra el terrorismo en lugar de involucrarse en mezquinas polémicas políticas. Esto es lo que nos enseña la mejor historia de nuestro país, algo que un sector de la derecha ignora. Cualquiera que intente explotar vulgarmente esta operación para ensombrecer nuestro compromiso con la causa palestina responderá ante los foros correspondientes", acotó luego.

"Entre los arrestados se encuentra el imán Hannoun, quien hasta ayer era defendido por la izquierda. ¨Qué dirán ahora?", escribió Tommaso Foti, ministro de Asuntos Europeos, Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) y Políticas de Cohesión, en las redes sociales. "Felicitaciones a la Policía Estatal y a la Guardia di Finanza por la importante operación que llevaron a cabo", continuó el ministro. (ANSA).