Política: Draghi, "UE es marginal ante Ucrania y Gaza"

“Tuvimos que resignarnos a los aranceles impuestos por nuestro mayor socio comercial y aliado de larga data, Estados Unidos. Fuimos presionados por ese mismo aliado para aumentar el gasto militar, una decisión que quizás deberíamos haber tomado de todos modos, pero de maneras y formas que probablemente no reflejan los intereses de Europa”, añadió el también ex titular del Banco Central Europeo (BCE).

“La Unión Europea, a pesar de haber realizado la mayor contribución financiera a la guerra en Ucrania y tener el mayor interés en una paz justa, hasta ahora ha desempeñado un papel bastante marginal en las negociaciones de paz”, añadió luego, también con cierta resignación. “Mientras tanto, China ha apoyado abiertamente el esfuerzo bélico de Rusia”, y “las protestas europeas han tenido poco efecto: China ha dejado claro que no considera a Europa un socio igualitario y está utilizando su control de las tierras raras para hacer nuestra dependencia cada vez más apremiante”, afirmó Draghi.

Además, “la UE fue un espectador incluso cuando se bombardearon las instalaciones nucleares iraníes y se intensificó la masacre en Gaza”, amplió y recibió un fuerte aplauso del auditorio. “Estos acontecimientos han desvanecido cualquier ilusión de que la dimensión económica por sí sola garantice algún tipo de poder geopolítico”, graficó.

“Por lo tanto, no es sorprendente que el escepticismo hacia Europa haya alcanzado nuevas cotas. Pero es importante preguntarse cuál es realmente el motivo de este escepticismo. En mi opinión, no se trata de escepticismo sobre los valores fundacionales de la Unión Europea: democracia, paz, libertad, independencia, soberanía, prosperidad, equidad y protección social. Tenemos un sistema de bienestar social probablemente el más desarrollado del mundo”, subrayó Draghi.

“Creo que el escepticismo se centra más bien en la capacidad de la Unión Europea para defender estos valores. Esto es en parte comprensible. Los modelos de organización política, especialmente los supranacionales, surgen en parte para resolver los problemas de su época”, reflexionó. “Cuando estos cambian tanto que la organización preexistente se vuelve frágil y vulnerable, esta debe cambiar”, instó luego.

“Es evidente que destruir la integración europea para recuperar la soberanía nacional solo nos expondría aún más a la voluntad de las grandes potencias”, afirmó Draghi en otro tramo de su discurso.

“Europa está mal preparada para un mundo donde la geo-economía, la seguridad y la estabilidad de las fuentes de suministro, más que la eficiencia, inspiran las relaciones comerciales internacionales. Nuestra organización política debe adaptarse a las necesidades de su tiempo cuando son existenciales: los europeos debemos llegar a un consenso sobre lo que esto implica”, completó, impulsando la necesidad de cambios.

“La Unión Europea es, ante todo, un mecanismo para alcanzar los objetivos compartidos por sus ciudadanos.

Es nuestra mejor oportunidad para un futuro de paz, seguridad e independencia: es una democracia, y somos nosotros, ustedes, sus ciudadanos, los europeos, quienes decidimos sus prioridades", enfatizó. "Estamos ante un mundo que no nos mira con simpatía, que no espera a que la duración de nuestros rituales comunitarios nos imponga su fuerza. Es un mundo que nos exige una discontinuidad en objetivos, plazos y formas de trabajar. La presencia de los cinco líderes de los estados europeos y de los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo en la última reunión en la Casa Blanca fue una demostración de unidad que, a los ojos de los ciudadanos, significa más que muchas reuniones", insistió.

Y avisó: "La rigidez, la pasividad, generan inacción", añadió Draghi, "y eso es lo que hemos visto en Europa en los últimos 10 o 15 años. La inacción es el peor enemigo de Europa".

