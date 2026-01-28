Política: Dudas sobre el estado mental de Trump por supuestos dichos de Fico

Según Politico Europe, el primer ministro eslovaco regresó de su reunión con el presidente estadounidense el pasado 17 de enero en Mar-a-Lago "traumatizado" por el estado psicológico del magnate

Esas impresiones las compartió al margen de la cumbre informal de la UE sobre las relaciones con Estados Unidos

El artículo de Politico, además, puso a Fico -soberanista y trumpiano como su homólogo húngaro, Viktor Orban- en una situación bastante incómoda

El portal de noticias citó cinco fuentes diplomáticas, incluida una de la UE

Ninguna de ellas, explicó el medio, había presenciado directamente las declaraciones de Fico del 22 de enero

Sin embargo, las cinco fuentes informaron de estas declaraciones con cierta certeza

Según informes, el líder eslovaco calificó el comportamiento de Trump durante la reunión de "peligroso" y dijo estar "alarmado" por su salud mental

Empero, Fico negó rotundamente esas declaraciones

"Rechazo rotundamente estas mentiras. Nadie escuchó nada, nadie vio nada, no hay testigos, pero nada impidió que Politico fabricara mentiras", escribió Fico en su perfil en la red social X

Trump, por su parte, siempre negó sistemáticamente las sospechas sobre su salud e inclusive ha presentado certificados médicos para acreditar que se encuentra bien de salud

Y varios comentaristas, con el tiempo, pidieron que se distinga entre la "imprevisibilidad" del magnate y su locura

Por supuesto, dados los casi 80 años de Donald Trump, los rumores sobre su salud nunca cesaron

En diciembre, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, enfatizó en una entrevista con Vanity Fair -aunque inmediatamente aclaró- que la personalidad de Trump es como la de un "alcohólico"

El verano boreal pasado, circularon en redes sociales imágenes de los tobillos hinchados y los moretones en las manos del presidente estadounidense, resultado de una insuficiencia venosa crónica

Y luego está el propio Trump, cuyas excentricidades alimentan estos rumores

Elizabeth Landers, periodista de la cadena estadounidense PBS News, reveló que una foto de Trump con Vladimir Putin en la cumbre de Anchorage cuelga en el vestíbulo de la Casa Blanca

Justo debajo hay una foto de Trump con uno de sus nietos

La revelación de la periodista se viralizó rápidamente en Internet, llegando incluso a Kiev, donde parece que no la recibieron muy bien (ANSA)