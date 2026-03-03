Política: Ecuador distingue a jurista italiano por su lucha contra el crimen

Un comunicado confirma que el propio presidente Daniel Noboa entregó la condecoración al asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores y subdirector del programa El Pacto 2.0

Noboa reconoció a Tartaglia Polcini como "una de las figuras más influyentes en la lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada transnacional y el blanqueo de capitales a nivel mundial" por su compromiso con el "fortalecimiento de la cooperación internacional en justicia penal y la lucha contra el crimen organizado"

El embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, estuvo presente en la ceremonia y destacó la importante contribución de Tartaglia Polcini a la diplomacia jurídica italiana en Ecuador (ANSA)