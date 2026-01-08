Política: el 2026 decisivo para Meloni, límites de la Liga sobre gastos militares

Lidiando con las crisis internacionales y las tensiones internas de su mayoría, ya se perciben nuevas señales en relación con el gasto en defensa, que se entrelaza con la carrera armamentística contra Ucrania.

Prueba de ello son las rápidas aclaraciones de la Liga, tras la confirmación de Giancarlo Giorgetti de que la activación de la cláusula de salvaguardia del gasto en defensa (12.000 millones de euros en tres años) requerirá una solicitud al Parlamento para desviarse del plan estructural a medio plazo ya presentado y aceptado por la UE.

Sin embargo, no se trata de una desviación presupuestaria, y el ministro de Economía aclaró que el aumento de inversiones en defensa no implicará "ninguna renuncia" a los recursos destinados al gasto social.

La respuesta de Giorgetti a una interpelación en el Senado del Movimiento 5 Estrellas (M5s) sobre las fuentes de financiación para el aumento de los gastos militares, señala el partido de Matteo Salvini, es solo una explicación técnica del procedimiento, "tras la confirmación de que se trata de gastos externos al Pacto de estabilidad".

"No nos gusta, pero esto es lo que la UE concede", aclaró el senador de la Liga Claudio Borghi: "si los gastos adicionales permitidos son solo para la defensa, nuestra solicitud es que se utilicen para la seguridad interna y las fuerzas del orden en las calles, no para enviar militares al frente". Y aun así, añadió, "de aquí a decir si votaremos o no una desviación, hay un largo camino; hay muchas cosas que considerar".

Un tema más entre los que podrían surgir en la clásica conferencia de prensa de Meloni organizada por el Consejo Nacional del Orden de los Periodistas en colaboración con la Asociación de Prensa Parlamentaria.

La premier se preparó para enfrentar las 40 preguntas (el año pasado respondió durante dos horas y media), que probablemente abarcarán desde el asalto de Donald Trump en Venezuela hasta el destino de Alberto Trentini, pasando por los desarrollos de las negociaciones para resolver la crisis ucraniana, la ley electoral, el Mercosur, el referéndum sobre la justicia y temas económicos.

Según el análisis del FT, de cara a las elecciones de 2027, Meloni "tiene poco más de un año para demostrar que es algo más que una cautelosa administradora de lo existente y que puede ofrecer soluciones políticas concretas a los apremiantes desafíos económicos de Italia".

En el Palazzo Chigi, se marca con rojo la fecha del 4 de septiembre, cuando se convertirá en el gobierno más longevo de la historia republicana, y se desestiman como fantasías las reconstrucciones sobre la posibilidad de elecciones anticipadas para aprovechar la ola de una posible victoria del "Sí" en el referéndum sobre la justicia.

Sin embargo, las variables no faltan. La principal está representada por los equilibrios internos de la mayoría. Baste pensar en las tensiones a finales de diciembre sobre las pensiones, tras la aprobación del presupuesto, o las que surgieron antes del lanzamiento del decreto de apoyo a Ucrania.

Aunque la votación en el Parlamento sobre la desviación está lejana -para los gastos de defensa, y también en el contexto de los compromisos de la OTAN, es "crucial esperar los resultados de la estimación del déficit de 2025 que el Instituto Nacional de Estadísticas italiano (Istat, por sus siglas en italiano) notificará a la Comisión Europea en marzo", precisó Giorgetti-, la próxima prueba de fuego será la resolución de la mayoría que se votará en las comunicaciones sobre el decreto de Ucrania del ministro de Defensa Guido Crosetto, el próximo jueves en el Senado.

Los jefes de grupo del centro-derecha aún no abordaron el tema, pero es seguro asumir que será necesaria una buena dosis de diplomacia política para reconciliar el compromiso reiterado por Fratelli d'Italia (FdI) y Forza Italia (FI) con la cautela de la Liga respecto del apoyo militar a Kiev.

Mientras tanto, no pasó desapercibida la elección de Crosetto de comentar las dudas de Trump sobre la disponibilidad de la OTAN para ayudar a Estados Unidos si lo necesitara, republicando en su cuenta de la red social X un posteo de ItalMilradar en la que recordaba el homenaje italiano en Afganistán "tras la solicitud de Estados Unidos de invocar el Artículo 5 de la OTAN. En total, 53 soldados italianos murieron en Afganistán y más de 700 resultaron heridos". (ANSA).