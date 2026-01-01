Política: El regreso de Beppe Grillo, "los políticos son zombis"

Una profunda amargura impregna toda la publicación, publicada en Facebook pocas horas antes del discurso del presidente Sergio Mattarella a los italianos. "En esta época del año, todos fingen trazar una línea bajo el mar", pero "yo no la veo; en cambio, veo un montón de palabras desperdiciadas, usadas como confeti", escribe el fundador del Movimiento Cinco Estrellas (M5S).

"Veo un país que se ha acostumbrado a todo, a que la injusticia se convierta en un procedimiento" y "al dolor en una práctica administrativa", apunta. Luego viene la acusación, dirigida a esa "política" que "sigue actuando", en la que "las siglas, los símbolos, los acuerdos cambian, y los rostros son siempre los mismos, arrastrándose como zombis escoltados entre edificios".

Un pasaje clave que preludia lo que parece un resumen de su reciente experiencia con el Movimiento Cinco Estrellas: "He hablado mucho, he gritado, he reído y he insistido. He dicho cosas incómodas cuando no era apropiado decirlas, y cosas impopulares cuando quizás hubiera sido mejor callar, pero luego he callado porque llega un punto en que las palabras corren el riesgo de convertirse en parte del ruido".

No se menciona el nuevo Movimiento de Giuseppe Conte, y mucho menos la batalla legal por el símbolo. Tampoco hay ninguna referencia directa a la historia personal de su hijo Ciro, condenado junto con otros tres acusados por la presunta violación en grupo de dos jóvenes.

El Defensor del Pueblo no escatima en golpes a diestro y siniestro, pero con un tono muy diferente al habitual. Casi nada queda del rugido y la bravuconería de hace una década. Las frases que lanza a su público son más que íntimas: son profundas con el objetivo de ir más allá.

"La justicia es esa palabra 'solemne' que todos ondean como una bandera y se usa como un garrote", escribe Grillo. "Hay cosas que no aparecen en los informes de fin de año, hay heridas que no son noticia y cambian nuestra forma de ver el mundo; nos enseñan que la verdad sigue caminos tortuosos y que la justicia a menudo procede con tiempos y lógicas muy alejados de lo que realmente parece justo", argumenta.

El 2025 fue "un año de sustracción... que ha quitado más de lo que ha dado", asevera Grillo. "Me siento como si estuviera en un estado donde el aburrimiento, la tristeza y el dolor físico y mental están ausentes", dice de sí mismo. Y añade: "Aún no ha llegado mi hora; soy póstumo". (ANSA).