Política: embajador italiano abre consulado en la ciudad brasileña de Florianópolis

Recibido por el gobernador Jorginho Mello en la Casa d'Agronómica, el diplomático Cortese fue protagonista de una serie de importantes reuniones institucionales en Florianópolis, centradas en el fortalecimiento de la cooperación política, económica, cultural y consular.

El motivo de la misión diplomática es la inauguración de la oficina consular italiana en Florianópolis, una nueva estructura que representa un paso concreto hacia el fortalecimiento de la red consular italiana en el sur de Brasil.

La oficina, operativa desde el 5 de enero y conectada administrativamente al Consulado General de Italia en Curitiba, fue creada con el objetivo de descentralizar los servicios y responder de manera más eficiente a la fuerte demanda proveniente del Estado de Santa Catarina.

Durante el encuentro con el gobernador, el embajador Cortese reiteró la excelencia de las relaciones entre Italia y Brasil, subrayando el papel de liderazgo desempeñado por el Estado de Santa Catarina en este contexto.

"La asociación entre Italia y Brasil es sólida y el Estado de Santa Catarina es uno de los ejemplos más significativos.

Desde aquí fortaleceremos aún más la cooperación orientada al desarrollo mutuo", afirmó Cortese.

Conforme a los datos presentados, en el Estado residen al menos 60.000 ciudadanos italianos registrados, además de una gran población de nativos repartidos por todas las regiones, elemento que confirma la relevancia histórica y cultural de Italia en la zona de Catarina.

La visita también abordó el tema del intercambio económico, especialmente a la luz de la reciente firma del acuerdo UE-Mercosur. En 2025, las exportaciones del Estado de Santa Catarina a Italia alcanzaron aproximadamente US$ 169,7 millones, principalmente en los sectores de motores eléctricos y madera, mientras que las importaciones italianas superaron los US$ 683 millones, con fuerte presencia de vehículos y productos farmacéuticos.

Números que dan fe de la vitalidad de las relaciones comerciales bilaterales. Entre las perspectivas de futuro que surgieron durante la misión, el gobernador mencionó la hipótesis de crear un vuelo directo entre Florianópolis e Italia, pidiendo el apoyo de la embajada, iniciativa que fortalecería aún más los vínculos económicos, turísticos y culturales entre los dos países.

Asimismo, jugaron un papel importante los temas de la cooperación científica y el fortalecimiento de la enseñanza de la lengua italiana. Con el objetivo de impulsar la presencia de las empresas italianas en el Estado y consolidar mejores canales y espacios de implantación, Tim y la Cámara Italiana de Comercio e Industria de Santa Catarina también estuvieron presentes en el encuentro entre Cortese y el gobernador Mello.

Acompañaron al representante diplomático de Roma en el programa oficial el regente del Consulado General de Italia en Curitiba, Angelo Sirico, el cónsul honorario en Florianópolis, Attilio Colitti, y la jefa de la Cancillería Consular de la Embajada de Italia en Brasil, Alessandra Crugnola. (ANSA).