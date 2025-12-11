Política: "En Banco de Italia también hay extranjeros", advierte partido Meloni

Pero, en muchos casos, se trata de entidades privadas, algunas de las cuales están controladas por grupos extranjeros, advirtió hoy un comunicado de Fratelli d'Italia (FDI), fuerza política oficialista según la cual Italia no puede permitirse el riesgo de que privados "reclamen derechos sobre las reservas de oro de los italianos".

Por lo tanto, se necesita una ley que aclare la propiedad.

Así lo afirmó un comunicado de prensa del FdI, visto con antelación en los sitios web de Repubblica y Corriere della Sera, titulado "El oro del Banco de Italia para el pueblo italiano: desmitifiquemos las noticias falsas", en relación con la enmienda al presupuesto presentada por el partido de la premier italiana, Giorgia Meloni.

"Además", señaló el documento de los grupos parlamentarios, "el sitio web del Banco de Italia afirma que el oro es 'propiedad de la institución'".

Esta es una razón más para dejar claro que las reservas de oro son propiedad de todos los italianos.

Es "falso" afirmar que el gobierno quiere el oro de Bankitalia para venderlo.

"Por el contrario -especificó el documento- queremos afirmar que la propiedad del oro en poder del Banco de Italia pertenece al Estado precisamente para proteger sus reservas de oro de la especulación".

"El único que planteó la posibilidad de vender las reservas de oro fue un gobierno de izquierda, el de Romano Prodi, quien en 2007 calificó el debate sobre el tema como positivo". (ANSA).