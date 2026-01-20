Política: En Ciudad de México, congreso dedicado a los italodescendientes

Los saludos institucionales estarán a cargo del embajador de Italia, Alessandro Modiano, así como de los presidentes Giovanni Buzzurro (Com.It.Es) y Fernando Ciaramitaro (ARIM), y la vicepresidenta de ARIM, Giuditta Cavalletti.

La primera parte del evento, coordinado por el profesor Franco Savarino (Escuela Nacional de Antropología e Historia-ARIM), estará dedicada a la presentación de libros sobre descendientes de italianos, entre ellos: "El pequeño Garibaldi" de Miguel Ángel Paredes Ramos, "La nonna, la santa y la cabrona" de Doris Gasperin Bulbarela y "La villa Luisa de los italianos en el Totonacapan" de Antonio Chena.

En la segunda parte, el vicepresidente de Com.It.Es, Antonio Mariniello, moderará la mesa redonda "Los italodescendientes, un recurso inconveniente".

En el debate participarán académicos y representantes de la comunidad, como Emilio Zilli, Arturo Berra (Museo Chipilo), Miriam Mánica (Museo J.B. Zilli), los investigadores Andrea Mutolo (Universidad Autónoma de la Ciudad de México-ARIM) y Gabriele Smeriglio (Universidad Nacional Autónoma de México), así como delegados de las asociaciones regionales: Teresa Álvarez, Gabriela Parissi, Silvia Zueck, Edgar Zanella y Manuela Paterna. (ANSA)