Política: Ex secretario de Estado de EEUU presenta su libro en Ancona

El evento tendrá lugar en la Mole Vanvitelliana a las 10:30 hora local, con entrada gratuita.

El autor estará acompañado por el periodista Maurizio Molinari, columnista de "La Repubblica" y autor del ensayo introductorio del libro.

En el libro, Pompeo repasa las etapas de su acción política y diplomática durante el mandato presidencial, entre 2017 y 2021, combinando relatos de sus interacciones con importantes líderes mundiales con un análisis de la historia reciente.

Se presta especial atención a los frentes globales más candentes: desde Irán hasta Corea del Norte, desde Rusia hasta Israel y el mundo árabe.

La transformación de las relaciones de Estados Unidos con China es fundamental.

Pompeo, originario del sur de California, se graduó de la Academia Militar de West Point en 1986. Sirvió como oficial de caballería en el Ejército antes de graduarse de la Facultad de Derecho de Harvard. Fue director ejecutivo de dos empresas en Kansas antes de ser elegido miembro de la Cámara de Representantes entre 2011 y 2017. (ANSA).