"política genocida": presidente mexicano sobre embargo de eeuu a cuba

Ciudad de méxico, 17 mayo (reuters) - el presidente de méxico, andrés manuel lópez obrador, calificó el martes como genocida el histórico embargo de estados unidos a cuba, al argumentar su postura de que la isla caribeña tiene que participar en la venidera cumbre de las américas que se celebrará el vecino país.

Aunque ha asegurado tener una relación muy buena con su colega Joe Biden y afirma que su postura no debería producir "una ruptura" con Washington, el mandatario ha reiterado que no asistirá a la cita continental que se llevará a cabo, en junio, en Los Ángeles si no acuden Cuba, Nicaragua y Venezuela.

"¿Por qué ese aislamiento? Es una política genocida (...) yo les diría que lucen mal", afirmó en su rueda de prensa diaria López Obrador, conocido por el acrónimo AMLO.

Está previsto que el miércoles llegue a México una misión estadounidense para hablar sobre la cumbre. Según informó el gobernante en la víspera, su canciller, Marcelo Ebrard, iba a sostener también una conversación con su colega Antony Blinken, algo sobre lo que no ha habido más detalles.

"Yo quisiera que no hubiera bloqueo, porque eso es una política medieval, no tiene que ver con nuestro tiempo y con la hermandad que tiene que haber entre nuestros pueblos y con la fraternidad universal", agregó AMLO.

El subsecretario de Estado estadounidense, Brian Nichols, dijo en abril que Cuba, Nicaragua y el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, seguramente no serán invitados a la cumbre, al destacar que la cita se enfocará en los gobiernos democráticos del Hemisferio Occidental.

Hace una semana, tras regresar de La Habana, AMLO anunció que enviaría a Los Ángeles una delegación encabezada por Ebrard si se excluía a esas naciones. Argentina, Chile, Honduras y Bolivia han secundado las críticas de México a Estados Unidos.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández.