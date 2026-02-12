Política: Italia consolida su rol de socio estratégico de la OEA

Italia, que ostenta la condición de Observador Permanente desde 1972, reafirmó su papel como socio estratégico en la región de América Latina y el Caribe, confirmando su posición como el sexto mayor donante mundial entre los Observadores en contribuciones voluntarias para el período 2021-2025, con más de 6 millones de dólares.

Durante su intervención, el Observador Permanente italiano, el embajador Roberto Nocella, destacó la intensificación de la colaboración técnica, con especial énfasis en la seguridad y la diplomacia jurídica, áreas en las que Italia ofrece su consolidada experiencia en la lucha contra el crimen organizado.

En este contexto, destacó la misión en curso a Roma y Emilia-Romaña del secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Ivan Marques, en el marco del proyecto Foctali para la reinserción social y económica de personas con problemas de drogadicción.

Esta misión, que también incluye a representantes de los países miembros de la organización, precede a una segunda que se realizará en Italia en febrero, dedicada al fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana sobre drogas en América Latina y el Caribe. En estas citas participan, entre otros, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, el Departamento de Políticas sobre Drogas y Adicciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Policía Estatal y la Guardia de Finanzas.

Entre las propuestas innovadoras presentadas durante el debate por la delegación italiana para un mayor desarrollo de las relaciones entre los Países Observadores y la OEA se encuentran la colaboración del sector privado, mediante el desarrollo de estrategias de acercamiento para las grandes empresas que invierten en la región, muchas de ellas con sede en Estados Unidos, la diplomacia deportiva, como herramienta para la cohesión social en las Américas (tras una iniciativa sobre esgrima y los Juegos Olímpicos organizada el año pasado por la delegación italiana, junto con las de Estados Unidos y Panamá), y la diplomacia parlamentaria, dado que es precisamente a través de los Parlamentos que se puede aumentar el conocimiento y la visibilidad política de las actividades de la Organización.

"Creemos que aún hay un enorme potencial por explorar", dijo el embajador Nocella