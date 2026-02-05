Política: Italia, duras medidas de seguridad, "evitaremos nuevas Brigadas Rojas"

"No son medidas puntuales", asegura la primera ministra mientras sus ministros las describen en una rueda de prensa en el Palacio Chigi, sino "un paso más" en la estrategia del ejecutivo. La próxima semana, el gobierno se centrará en la inmigración, con el mandato de implementar el pacto de la UE y un proyecto de ley que también incluye un bloqueo naval.

"Intentamos, mediante la prevención, evitar que se repitan los tristes momentos de las Brigadas Rojas", resume Carlo Nordio. Y no se están introduciendo normas "liberticidas", asegura Matteo Piantedosi, refiriéndose a una de las nuevas disposiciones más controvertidas, la prisión preventiva de 12 horas.

En el borrador final, el magistrado debe ser informado de esto y puede decidir la liberación inmediata si no se cumplen las condiciones. "Ha habido un diálogo fructífero con el presidente de la República, se han planteado argumentos válidos, pero el texto de la prisión preventiva siempre ha sido el mismo", insiste Piantedosi.

"Antes que nada, gracias a Mattarella", prologó Matteo Salvini, mientras que, a su vez, un invitado de Lilli Gruber, aclaró que desconoce cualquier cambio solicitado por el presidente de la República. En el Consejo de Ministros, la primera ministra recomendó sobre todo que las normas se expliquen con claridad, incluso externamente, para que la postura del gobierno sea clara para la ciudadanía. Insta a mantener un tono sereno incluso en las ruedas de prensa.

A continuación, cedió la palabra a los ministros del Interior y de Justicia, quienes detallan el llamado "escudo criminal" a sus colegas. Insta a los ministros a no llamarlo así, porque no lo es, aclara a los periodistas, ya que se aplicará a todos (y pone el ejemplo de los médicos) y "no garantiza la impunidad".

También explicó la utilidad del registro alternativo al de sospechosos (el "pequeño registro", como lo llaman los ministros); de lo contrario, "la fiscalía podría llevar a cabo investigaciones de por vida". El decreto reprime la venta de cuchillos a menores, con sanciones administrativas para padres y comerciantes, que pueden llegar a la revocación de la licencia.

Introduce el delito de robo con agravantes cometido por grupos organizados contra bancos y oficinas de correos (de 10 a 25 años).

Estabiliza las zonas rojas con la posibilidad de expulsar a personas peligrosas de las zonas de mayor riesgo de las ciudades. También aumenta las penas para los carteristas, y el robo con artimañas vuelve a ser automáticamente perseguible.

Se prohíbe la participación en manifestaciones a los condenados por terrorismo o agresión a agentes (y una docena de otros delitos graves), y se imponen fuertes multas a las marchas no autorizadas o a quienes se desvíen de la ruta. No hay fianza, como esperaba la Liga, y que, según advierte Salvini, su partido "llevará al Parlamento: se encontrará una mayoría".

Pero con las multas (de hasta 20.000 euros), Piantedosi está seguro de que "ya anticipamos la idea de exigir responsabilidades a quienes organizan marchas". La revisión del decreto ley —y del proyecto de ley incluido en el paquete— dura más de una hora. Las medidas se están explicando en detalle, y varios ministros, según afirman, piden explicaciones sobre la aplicación práctica y la eficacia de las nuevas medidas, o sobre la diferencia entre una prohibición de arresto y una orden de detención.

El texto, según enfatizó el Consejo de Ministros, ha sido presentado en las oficinas del Quirinal; es el punto final para garantizar la seguridad ciudadana, respetando las libertades y los derechos, a la vez que se implementa una represión contra las manifestaciones para prevenir incidentes como los de Turín.

La primera en celebrar, con la reunión aún en marcha, es la Liga de Salvini ("Pasamos de las palabras a los hechos"), que también celebra la aprobación del decreto sobre el puente. Estas medidas urgentes, señala el otro viceprimer ministro, Antonio Tajani, "garantizan una mayor seguridad ciudadana y permiten a las fuerzas del orden desempeñar mejor sus funciones con mayor protección".

"La era de la indulgencia con quienes siembran el miedo y el caos ha terminado", asegura Tommaso Foti, ministro de Asuntos Europeos. Piantedosi espera que el decreto se publique en el Diario Oficial en un par de días, entrando así en vigor.

En materia de seguridad, todas las miradas estarán puestas en Milán Cortina. Pero nadie descarta intentos de endurecer las normas durante el proceso de conversión.