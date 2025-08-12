Política: Italia en foro humanitario de estados del Sahel

El Foro fue organizado en Bamako por los tres Estados miembros de la Confederación de Estados del Sahel (Burkina Faso, Mali y Níger) para coordinar más estrechamente sus esfuerzos para mejorar la eficacia de las intervenciones humanitarias financiadas por socios internacionales tras la crisis de seguridad causada principalmente por grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda y Daesh.

Delegaciones ministeriales de Chad, Mauritania y Togo también participaron en la cumbre. Italia fue uno de los siete socios internacionales que contribuyeron al éxito del Foro, junto con la Unión Europea (ECHO), Canadá, Alemania, Gran Bretaña, España y Suiza.

Durante más de una década, el Sahel central ha sufrido amenazas a la seguridad por parte de grupos yihadistas, que el Índice Global de Terrorismo clasificó como la amenaza terrorista más grave del mundo durante los últimos dos años.

Aproximadamente 3 millones de personas en la región se han visto obligadas a buscar refugio ante estas amenazas, lo que provocó un aumento significativo de las necesidades de asistencia.

Mientras tanto, el Fondo de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas para esta crisis humanitaria solo cuenta con un 14% de financiación.

El embajador Dejak aprovechó la ocasión para subrayar la exigencia de reformar la acción europea en el Sahel mediante un enfoque constructivo y pragmático que demuestre ser funcional en la lucha contra el terrorismo y los tráficos ilícitos, incluido el tráfico de seres humanos, para una gestión concertada -junto a los donantes europeos- en sectores estratégicos en beneficio de las franjas más vulnerables de la población.

Con 264 millones de euros en proyectos en curso en los cinco países del Sahel, Italia -declaró el embajador- pretende trabajar para que las intervenciones sean más eficientes, simplificando los procedimientos y adaptándolos mejor a los contextos locales. Esto garantizará que Roma siga siendo un donante humanitario fiable, guiado por principios humanitarios, en estrecha coordinación, en particular con sus socios de la Unión Europea. (ANSA).