Política: Italia trabaja "en silencio" para liberar a Alberto Trentini

El asalto de Estados Unidos que, de hecho, ha decapitado la cúpula política de Caracas con la captura de Nicolás Maduro puede representar un giro fundamental para un desarrollo positivo de la situación.

El camino sigue siendo estrecho y lleno de trampas, pero el gobierno italiano ofrece garantías de que la negociación sigue muy abierta.

"Hasta el domingo por la noche hablé con nuestro embajador en Caracas", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani.

"Estamos trabajando y tratando lo posible y lo imposible.

Esperamos que con (la presidenta interina, Delcy) Rodríguez el diálogo sea más fácil para traer de vuelta a casa a una persona que no ha hecho daño".

El número uno de la Farnesina añade que las autoridades italianas están trabajando también para los otros prisioneros políticos: "son alrededor de 20" y "estamos fuertemente comprometidos para traerlos de regreso". Palabras a las que se suman las del subsecretario de la Presidencia del Consejo con delegación a la inteligencia Alfredo Mantovano, quien sigue de cerca el expediente.

"El gobierno ha trabajado desde el primer día para la liberación" del cooperante veneciano y "continúa trabajando", afirmó el representante del gobierno, añadiendo que en esta fase "cada palabra de más solo puede dañar la pronta solución de la situación".

También la UE lanza un llamado por los ciudadanos europeos detenidos por "motivos políticos" en las cárceles venezolanas.

En una declaración conjunta publicada el domingo por la noche, hay un pasaje dedicado también a Trentini.

"Las autoridades consulares de los países de la UE trabajan", se afirma en el comunicado, "en estrecho coordinación para la protección de los ciudadanos europeos, incluidos aquellos que están detenidos ilegalmente en Venezuela".

Mientras tanto, los familiares del hombre de 46 años esperan novedades, deseando una aceleración repentina.

Armanda y su esposo Ezio están viviendo con ansiedad y angustia lo que está sucediendo en estas horas en Caracas.

En los días anteriores, recibieron la llamada del presidente de la Conferencia Episcopal de Italia (CEI) Matteo Zuppi, quien expresó cercanía y solidaridad a los padres del cooperante, reiterando también el compromiso de la Iglesia para intentar desbloquear la situación.

La intervención de la diplomacia vaticana podría representar un elemento adicional de "presión" sobre las autoridades venezolanas. (ANSA).