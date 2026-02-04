Política: Italia y Venezuela normalizan sus relaciones a nivel de embajadores

La normalización de las relaciones bilaterales se concretó al elevar el rango de sus representaciones al nivel de embajadores, poniendo fin a un periodo de enfriamiento que comenzó en 2019.

En el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recibió las cartas credenciales de Giovanni Umberto De Vito, quien asumirá como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Italiana en Caracas.

Este acto protocolar ratifica el acuerdo entre ambas naciones para revitalizar el intercambio comercial y fortalecer los lazos con la numerosa comunidad italiana residente en Venezuela.

Simultáneamente, la Asamblea Nacional de Venezuela autorizó el nombramiento de María Elena Uzzo Giannattasio como embajadora ante Italia, con concurrentes en Malta y San Marino.

Uzzo, diplomática de carrera, ya desempeñaba funciones como encargada de negocios en Roma desde 2019, gestionando la misión venezolana durante el congelamiento de las relaciones bilaterales.

Según Caracas, este restablecimiento de relaciones al nivel de embajadores marca un "cambio de rumbo" estratégico, orientado hacia la cooperación mutua y el fortalecimiento de los vínculos históricos y culturales que unen a ambas naciones. (ANSA).