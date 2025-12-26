Política: Laura Mattarella, "un honor y un deber el rol de Primera Dama"

Por lo demás, solo puedo añadir que, en el mundo, más allá de la satisfacción profesional, hay muchas otras recompensas, incluso mucho mayores". Así describe Laura Mattarella, en una entrevista con Vogue Italia, su papel institucional junto a su padre, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella.

La suya, explica, fue una "decisión libre, responsable y meditada", tomada tras hablarlo "inmediatamente" con su padre y su marido. Dejó su trabajo como abogada, pero asegura que los sacrificios que hizo fueron "algunos, razonables e insignificantes", porque proviene de una "familia donde la privacidad y la discreción no se consideran una formalidad o solo un mero deber, sino la forma más intensa de vivir las relaciones entre personas, familiares y amigos. En general, intenté mantener una vida completamente normal para mí y mi familia". No vive en el Quirinal, añade, sino que está felizmente en casa, con mi marido y mis hijos, y responde: "De ninguna manera": no está previsto reembolso de sus gastos, ni siquiera de la ropa.

"El rol de 'primera dama' en Italia no está previsto" y "en los protocolos del ceremonial, en Italia y en el exterior, es llamada simplemente como 'señora Laura Mattarella'. Y es justo así", subraya la hija del presidente de la República, viudo desde 2012, aclarando "que no desarrolla el rol de 'asistente'".

"En Italia, generalmente, acompaño a mi padre en ocasiones de carácter cultural o de relevancia social, en contextos, algunas veces informales. En muchas ocasiones institucionales -como coloquios diplomáticos, reuniones de organismos, ceremonias militares-, mi participación obviamente no está prevista.

(ANSA).