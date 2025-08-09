Política: Lula-Putin, Ucrania y la cooperación BRICS

Según un comunicado oficial del gobierno brasileño, durante la llamada, "Putin compartió información sobre sus conversaciones en curso con Estados Unidos y los recientes esfuerzos de paz entre Rusia y Ucrania".

Además, el líder del Kremlin agradeció a Brasil su compromiso e interés y analizó los resultados de su reciente reunión con el enviado estadounidense, Steve Witkoff, y la cumbre con Donald Trump, programada para el 15 de agosto en Alaska.

"Lula enfatizó que Brasil siempre ha apoyado el diálogo y la búsqueda de una solución pacífica y reafirmó la disponibilidad de su gobierno para contribuir según sea necesario, incluso dentro del Grupo de Amigos de la Paz, creado por iniciativa de Brasil y China", indicó el comunicado oficial del país sudamericano.

Durante su encuentro, Lula y Putin también abordaron la situación política y económica internacional actual y la cooperación entre ambos países en el marco de los BRICS.

Putin felicitó a Brasil por los resultados de la Cumbre BRICS, celebrada los días 6 y 7 de julio en Río de Janeiro.

A nivel bilateral, Putin y Lula reiteraron su intención de organizar la próxima Comisión de Alto Nivel sobre la Cooperación Brasil-Rusia este año. (ANSA).