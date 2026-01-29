Política: Mattarella, Emiratos miran hacia el futuro; impulsamos un pacto con UE

El presidente de la República Italiana pudo comprobar en primera persona la fluidez del diálogo, tanto político como interreligioso, con las autoridades emiratíes y, sobre todo, la concreción de la apertura de las autoridades dubaitíes a las empresas italianas. Estos dos aspectos, combinados, confirman que la decisión de Italia de apostar por los Emiratos fue acertada y fructífera. Se han convertido en un socio estratégico para Roma, en una zona rica en oportunidades, a pesar de seguir en el centro de un panorama geopolítico turbulento.

En Dubái, segunda y última parada de su misión al país, el presidente de la República se centró precisamente en los negocios, que están progresando rápidamente hacia niveles sin precedentes. No es casualidad que en la capital emiratí de los negocios, el jefe de Estado se reuniera con la élite de las grandes, medianas y pequeñas empresas italianas que operan con éxito en los EAU.

Durante la reunión, el presidente repasó una serie de estadísticas impresionantes: en noviembre de 2025, el valor total del comercio entre Italia y los Emiratos Árabes Unidos alcanzó los 9.600 millones de euros. Esto representa un aumento del 7,4 % en comparación con el mismo mes de 2024. Según datos de ITA, las exportaciones italianas alcanzaron los 8.400 millones de euros (+18,5 %) en los primeros 11 meses del año pasado, mientras que las importaciones procedentes de los EAU se situaron en 1.200 millones de euros, con una balanza comercial que se mantiene mayoritariamente positiva en 7.200 millones de euros.

Sin embargo, los datos no ofrecen una imagen clara del atractivo de Dubái para los italianos ni del clima de confianza de las autoridades emiratíes hacia Italia. Las cifras brutas no reflejan con precisión la calidad de las interacciones entre Roma y Abu Dabi.

Estas implican cada vez más inversiones en alta tecnología, que se extienden a colaboraciones avanzadas y sensibles como la defensa y la industria aeroespacial. No es casualidad que Mattarella discutiera con el gobernante de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, las áreas de colaboración a implementar, y las conversaciones, según informaron fuentes italianas, se centraron casi exclusivamente en la colaboración científica, tecnológica y espacial.

El propio gobernante aseguró que existe un amplio margen de crecimiento. Por lo tanto, las relaciones bilaterales son excelentes, hasta el punto de impulsar a Italia a apoyar firmemente el fortalecimiento institucional de los vínculos de toda la Unión Europea con Abu Dabi.

"Italia ha sido el país que más ha propuesto, insistido e impulsado una colaboración sistemáticamente organizada entre la Unión Europea y los Emiratos. Esto ha sido un éxito político para nosotros", aseguró Mattarella.

La próxima semana se celebrará en Dubái una nueva ronda de negociaciones de libre comercio entre la UE y los Emiratos Arabes Unidos. (ANSA).