Política: Mattarella, "necesaria acción rigurosa de la UE contra antisemitismo"

Sus declaraciones tuvieron lugar durante la celebración del Día de la Memoria del Holocausto en el Palacio del Quirinal.

"Nunca en la historia de la humanidad se había planeado un exterminio con tanto cuidado, hasta el más mínimo detalle, y con una eficacia asombrosa. Todas las ramas y categorías del estado nazi —juristas, médicos, economistas, científicos, periodistas, ingenieros, burócratas, militares y ciudadanos comunes convertidos en informantes— fueron llamados a contribuir, y lo hicieron activamente, a llevar a cabo los delirios asesinos de un dictador y sus pérfidos cómplices. Los verdugos voluntarios de Hitler, según la acertada definición de Daniel Goldhagen", dijo Mattarella.

Agregó que "el sistema de exterminio, muerte y depravación, que culminó en la aterradora máquina de matar de Auschwitz, fue el fruto envenenado de una gran mentira ruinosa. Una mentira que se ha desarrollado a lo largo de la historia, de la cual el Holocausto fue la consecuencia más grave y monstruosa. La mentira de que puede haber desigualdades, clasificaciones, clasificaciones de superioridad e inferioridad entre los seres humanos. Que la vida, la dignidad y los derechos inviolables e inalienables de cada uno pueden ser cuestionados, negados, pisoteados, en el vil nombre de la supremacía racial o biológica".

"Pero la gran mentira del Holocausto, nacida en los círculos cerrados de fascistas y nazis, en las mentes perversas de ideólogos y líderes, se extendió y se extendió mediante una traicionera pero efectiva campaña de propaganda y manipulación, que explotó el antiguo prejuicio antijudío presente en amplios segmentos de la población europea", señaló.

Mattarella agregó que "así, la supuesta inferioridad racial, teorizada, proclamada, enseñada y finalmente convertida en ley, condujo inevitablemente a la identificación de los judíos —una minoría numéricamente muy pequeña— como una amenaza para la supervivencia del pueblo, de la nación".

"Como señalaron astutamente Adorno y Horkheimer, los judíos fueron tildados de mal absoluto por los seguidores del mal absoluto, es decir, los nazis. 'Para los fascistas -escribieron los dos filósofos- los judíos no son una minoría, sino la otra raza, el principio negativo como tal; la felicidad del mundo entero depende de su destrucción'. En este 'mundo al revés', como lo definió Primo Levi, la consecuencia solo podía ser una terrible: la persecución, en todos sus grados, hasta el exterminio", agregó.

"Como italianos, recordamos con angustia la discriminación, la persecución, la deportación y la muerte de nuestros conciudadanos judíos, traicionados por las leyes raciales promulgadas por el fascismo; y por tantos de sus seguidores vendidos a los verdugos nazis, con la complicidad de la monarquía, de tantos que se consideraban intelectuales y de un sector de la población. No podemos limitarnos a este sentimiento, por sincero y responsable que sea: sería una oportunidad perdida. Sería un error", dijo el jefe de Estado.

"En este día —añadió—, estamos aquí para recordar a la multitud de víctimas inocentes, seis millones de personas asfixiadas en cámaras de gas, asesinadas por pelotones de fusilamiento, que perecieron por maltrato y hambre entre los muros de los guetos: ancianos, jóvenes, mujeres, hombres, niños, recién nacidos. Judíos, en su mayoría, romaníes y sinti, homosexuales, disidentes políticos, miembros de minorías religiosas, discapacitados, enfermos mentales. Todos definidos como pertenecientes a categorías indignas de la vida".

En su discurso, Mattarella afirmó que "la República Italiana y su Constitución nacieron contra las ideologías inhumanas y sanguinarias que envenenaron la primera mitad del siglo XX, dejando tras de sí luto, devastación y recuerdos imborrables de horror. Surgieron de la sangre inocente de los deportados a los campos de exterminio, de los luchadores por la libertad, de mujeres y hombres aniquilados simplemente por ser quienes eran, por lo que pensaban, por lo que creían".

"En la República no hay cabida para el veneno del odio racial, para las semillas de la discriminación, para el antisemitismo que aún aflora peligrosamente, para quienes predican la violencia, para quienes cultivan ideologías de opresión y opresión, para quienes cultivan el odio", subrayó.

A la senadora vitalicia Liliana Segre -de origen judío y víctima de las Leyes Raciales de 1938 en su juventud-, Mattarella le dijo: "Renuevo la gratitud de la República por su inestimable testimonio de los horrores que vivió y por su mensaje, siempre marcado por el rechazo al odio, la venganza y la violencia. Estimada senadora, en esta solemne ocasión, deseo expresarle, en nombre de la República, nuestra solidaridad, estima y afecto ante los ataques que están a la vez llenos de vulgaridad e imbecilidad. Vulgaridad e imbecilidad: como siempre ha sucedido con las manifestaciones de racismo y antisemitismo, que, además, están tipificadas como delitos por la ley".

También la premier italiana, Giorgia Meloni, emitió un mensaje en ocasión de la fecha.

"En el Día de la Conmemoración del Holocausto, recordamos los nombres y apellidos de las víctimas y renovamos la memoria de lo ocurrido -declaró Meloni en un comunicado- también a través del valioso testimonio de los sobrevivientes y sus descendientes. Hoy celebramos a los Justos de cada nación, que no dudaron en arriesgar sus vidas para oponerse al plan nazi y salvar vidas inocentes. En este día, condenamos una vez más la complicidad del régimen fascista en las persecuciones, redadas y deportaciones. Una página oscura de la historia italiana, sellada por la ignominia de las leyes raciales de 1938". (ANSA).