Política: Mattarella, "negar la paz porque se sienten más fuertes es repugnante"

El mandatario comenzó su discurso desde la Sala alla Vetrata del Palacio del Quirinal con un ejemplar de la Constitución sobre la mesa a su derecha. Uno de los elementos del escenario es la foto simbólica de la victoria en el referéndum por la República el 2 de junio de 1946. La imagen, de Federico Patellani, muestra a una niña sonriente ondeando el Corriere della Sera, con el titular: "Nace la República Italiana". Detrás de Mattarella ondean las banderas de Italia, Europa y la de la Presidencia de la República.

"Ante las casas y viviendas devastadas por los bombardeos en las ciudades ucranianas, ante la destrucción de las centrales eléctricas, que obligan a niños, ancianos, mujeres y hombres a soportar los crudos inviernos de esas tierras, ante la devastación de Gaza, donde los recién nacidos mueren de frío, el deseo de paz es cada vez más fuerte, y el rechazo de quienes la niegan porque se sienten más fuertes se vuelve cada vez más incomprensible y repugnante", enfatizó Mattarella.

"La paz —añadió— es una forma de pensar: la de vivir juntos con los demás, respetándolos, sin intentar imponerles la propia voluntad, los propios intereses ni el propio dominio. Una forma de pensar, una mentalidad, comienza en la vida cotidiana.

Concierne a todos los ámbitos: el internacional, el interno de cada Estado y de cada comunidad, pequeña o grande. Para cada pueblo, comienza con su dimensión nacional".

En su mensaje de Año Nuevo a los italianos, también se refirió al Papa. "León XIV —a quien expreso los más cálidos deseos del pueblo italiano— nos exhortó, durante las fiestas navideñas, al concluir el Jubileo de la Esperanza, a rechazar el odio, la violencia y la oposición, y a practicar el diálogo, la paz y la reconciliación", enfatizó el Presidente.

Y recalcó que el Sumo Pontífice "hizo un llamamiento a la palabra desarmante. Escuchemos esta invitación. Si cada circunstancia se convierte en pretexto para enfrentamientos verbales violentos, para acusaciones mutuas, cuyo fundamento no es importante, sino solo la fuerza del argumento, no se expresa una mentalidad pacífica, no se están sentando las bases".

"Las imágenes de la firma de los Tratados de Roma en 1957 señalan un éxito y otro momento decisivo, con Italia a la vanguardia de la construcción de la nueva Europa. Europa y las relaciones transatlánticas, con el Plan Marshall, son los dos pilares de la reconstrucción. La Unión Europea y la Alianza Atlántica han representado y constituyen constantemente las coordenadas de nuestra acción internacional", declaró luego.

Mattarella recordó la "gran época de reformas" que cambió "la faz de Italia. La reforma agraria, el Plan de Vivienda, cuyo recuerdo evoca las dificultades que enfrentan las parejas jóvenes para encontrar vivienda en nuestras ciudades hoy en día". "Los años del milagro económico nos hacen ver los rostros de los trabajadores de las fábricas y de quienes están comprometidos con la construcción de los grandes proyectos de infraestructura que están modernizando el país", añadió.

"Estos ochenta años son como un gran mosaico, cuyo significado completo solo podemos comprender distanciándonos de las piezas individuales que lo componen. No deben ignorarse. Por supuesto, existían lagunas y contradicciones, pero éramos una sociedad con un bajo nivel educativo y una alta tasa de emigración", sostuvo al recordar los 80 años de la República Italiana.

Tuvo un espacio para el deporte. "Los sentimientos de alegría, orgullo y pertenencia que el deporte puede brindar se revivirán con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina", argumentó en referencia a la cita invernal que albergará Italia. "El deporte también ocupa un lugar destacado en nuestro álbum", declaró Mattarella.

"Historias y atletas inolvidables. Los protagonistas de los Juegos Olímpicos de Roma de 1960, en los que Italia fue la primera en introducir la participación paralímpica. El deporte, por lo tanto, contribuyó al crecimiento del país, brindándonos momentos de alegría, orgullo y pertenencia. Como siempre ocurre al escuchar el himno italiano en una ceremonia de premios. Todo esto se renovará una vez más con los Juegos Milán-Cortina. La difusión del deporte, además del mensaje de paz, amistad e inclusión que transmite, es un poderoso antídoto contra la violencia juvenil y las drogas", insistió. (ANSA).