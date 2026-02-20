Política: Mattarella presente en el homenaje al jurista Vittorio Bachelet

Las declaraciones del ministro de Justicia sobre las corrientes paramafiosas resonaron en el aula magna de la Universidad La Sapienza, donde se celebraba una conferencia sobre la figura del juez Vittorio Bachelet, asesinado por las Brigadas Rojas en la escalinata del edificio de Ciencias Políticas en febrero de 1980.

El presidente escuchó y no intervino, tras haber conmemorado al político católico —a 100 años de su nacimiento— en un comunicado difundido esta mañana.

Hoy le correspondió a su adjunto en el CSM, Fabio Pinelli (elegido por la Liga), defender la institución y llamar a los políticos a asumir un mayor sentido de responsabilidad: "Bachelet concebía la política, la administración y las funciones de garantía como formas de servicio a la búsqueda del bien común, no como espacios de afirmación personal ni como el ejercicio del poder como fin en sí mismo. El rol institucional —enfatizó en su discurso— es una tarea encomendada, que requiere sobriedad, sentido de los límites y conciencia de su propia naturaleza temporal".

Para Pinelli, Bachelet encarnaba "una concepción no autoritaria y no autorreferencial del poder público, siempre medida por la capacidad de proteger y valorar a la humanidad".

Son días de gran tensión entre el gobierno y el Poder Judicial, y el debate político se intensificó repentinamente ante los riesgos de violencia política, que algunos, incluido el ministro Carlo Nordio, temen que se radicalice.

La mayoría evoca cada vez más a las Brigadas Rojas y el riesgo de un retorno a los Años de Plomo. Todo esto ocurre mientras el Quirinal aún espera el texto final del decreto de seguridad (muy cuestionado por la oposición), aprobado por el Consejo de Ministros hace apenas 15 días.

A cien años de su nacimiento, la figura ejemplar de Bachelet fue recordada por el propio presidente: "Fue presidente de la Acción Católica y trabajó para destacar la importancia de la contribución de los laicos a las actividades de la Iglesia, de acuerdo con las directrices del Concilio Vaticano II", enfatizó.

Pero el político, jurista y profesor universitario debe ser recordada sobre todo, explicó Mattarella, por haber enseñado "un método basado en el diálogo y la conciliación, difícil de implementar en los años en que trabajó, marcados por el conflicto y la violencia".

Estos son años menos difíciles, pero dos palabras como "confrontación" y "conciliación" aún parecen conceptos abstractos. Finalmente, hay una hermosa imagen en la Universidad La Sapienza de dos amigos, hoy divididos por la política, pero capaces, sin duda, de "confrontación". Uno es el físico Giovanni Bachelet, hijo de Vittorio. El otro es el jurista Stefano Ceccanti, a quien el propio Giovanni invitó a dar una de las charlas conmemorativas. El primero se alinea con el "No", el segundo con el "Sí" en el referéndum. (ANSA).