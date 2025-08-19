LA NACION

Política: Meloni arremete contra periodistas, polémica

Premier rechaza preguntas. Oposición y Fnsi, “un hecho grave”

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Política: Meloni arremete contra periodistas, polémica
Política: Meloni arremete contra periodistas, polémica

Son dos breves momentos captados por las cámaras en la Casa Blanca en los que se escucha -como reportó La Stampa publicando un video de la prensa estadounidense- a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, explicar a Stubb que "a él le gusta recibir preguntas".

"Yo, en cambio, nunca quiero hablar con la prensa italiana".

Luego, ante la nueva invitación de Trump a hacer preguntas, replica: "creo que es mejor que no, somos demasiados y nos extenderíamos demasiado".

Frases apenas perceptibles, citadas entre comillas por el diario turinés La Stampa, que son suficientes para que las oposiciones y la Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI) apunten contra Giorgia Meloni, "refractaria" -es el término más utilizado- "a la prensa y a la democracia".

"El desdén de Giorgia Meloni hacia los periodistas no es un detalle: revela una idea de democracia débil, autoritaria, hija de una cultura política que conocemos bien", observa Sandro Ruotolo, responsable de Información del Partido Democrático (PD).

"Mientras Trump mercantiliza la paz -denuncia desde la Alianza, Verde e Izquierda (AVS, por sus siglas en italiano) Angelo Bonelli- Giorgia Meloni se escapa del rol que los periodistas tienen en una democracia: el de hacer preguntas y exigir cuentas sobre las decisiones del gobierno".

"¿Su idea de democracia?", insistió el líder de la Izquierda Italiana (Sinistra Italiana - SI), Nicola Fratoianni: "Todos callados y obedientes, mientras ella adula al jefe de turno para quedar bien".

Por parte del Movimiento 5 Estrellas (M5S), intervino Barbara Floridia, presidenta de la Vigilancia de Rai, quien interpreta el "fastidio hacia la dialéctica, típico de líderes no democráticos e illiberales" como una propensión a "una comunicación de mera propaganda unilateral".

Y al premier, Riccardo Magi, le otorga "el Oscar al peor protagonista" por haber "confirmado en un indigno fuera de cámara su total desprecio por la prensa y la libertad de información: hemos entendido que Meloni prefiere periodistas complacientes y prensa aduladora".

"El líder de un país democrático -desarrolló el concepto Carlo Calenda en su cuenta de la red social X- no teme a la prensa y sabe que es su deber dialogar con todos los medios".

"El fuera de cámara con Trump es clarísimo", interviene también la senadora de Italia Vive (IV), Silvia Fregolent: "Meloni no soporta el enfrentamiento con las preguntas. Una primera ministra que huye de los periodistas también huye de los ciudadanos".

"Que la presidenta del Consejo no ame a los periodistas y a las preguntas -defendió la categoría Alessandra Costante, secretaria general de la FNSI- es algo conocido. Con el tiempo -denunció- suscitó las conferencias de prensa por largos monólogos en línea, sin contraposición, sin preguntas.

Propaganda, no información". (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum
    1

    El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum

  2. Un reconocido neurocirujano de Mendoza salió a correr y fue atacado por cinco pitbulls
    2

    Cinco pitbulls atacaron a un reconocido neurocirujano en Mendoza mientras corría

  3. La nadadora argentina Agostina Hein se consagró campeona mundial juvenil y rompió un récord de 21 años
    3

    Agostina Hein se consagró campeona mundial juvenil en los 400 metros combinados

  4. Fuerte cruce entre Sergio “Tronco” Figliuolo y Myriam Bregman por un sketch en Neura sobre Nicolás del Caño
    4

    Fuerte cruce entre Sergio “Tronco” Figliuolo y Myriam Bregman por un sketch en Neura sobre Nicolás del Caño

Cargando banners ...