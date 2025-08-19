Política: Meloni arremete contra periodistas, polémica

Son dos breves momentos captados por las cámaras en la Casa Blanca en los que se escucha -como reportó La Stampa publicando un video de la prensa estadounidense- a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, explicar a Stubb que "a él le gusta recibir preguntas".

"Yo, en cambio, nunca quiero hablar con la prensa italiana".

Luego, ante la nueva invitación de Trump a hacer preguntas, replica: "creo que es mejor que no, somos demasiados y nos extenderíamos demasiado".

Frases apenas perceptibles, citadas entre comillas por el diario turinés La Stampa, que son suficientes para que las oposiciones y la Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI) apunten contra Giorgia Meloni, "refractaria" -es el término más utilizado- "a la prensa y a la democracia".

"El desdén de Giorgia Meloni hacia los periodistas no es un detalle: revela una idea de democracia débil, autoritaria, hija de una cultura política que conocemos bien", observa Sandro Ruotolo, responsable de Información del Partido Democrático (PD).

"Mientras Trump mercantiliza la paz -denuncia desde la Alianza, Verde e Izquierda (AVS, por sus siglas en italiano) Angelo Bonelli- Giorgia Meloni se escapa del rol que los periodistas tienen en una democracia: el de hacer preguntas y exigir cuentas sobre las decisiones del gobierno".

"¿Su idea de democracia?", insistió el líder de la Izquierda Italiana (Sinistra Italiana - SI), Nicola Fratoianni: "Todos callados y obedientes, mientras ella adula al jefe de turno para quedar bien".

Por parte del Movimiento 5 Estrellas (M5S), intervino Barbara Floridia, presidenta de la Vigilancia de Rai, quien interpreta el "fastidio hacia la dialéctica, típico de líderes no democráticos e illiberales" como una propensión a "una comunicación de mera propaganda unilateral".

Y al premier, Riccardo Magi, le otorga "el Oscar al peor protagonista" por haber "confirmado en un indigno fuera de cámara su total desprecio por la prensa y la libertad de información: hemos entendido que Meloni prefiere periodistas complacientes y prensa aduladora".

"El líder de un país democrático -desarrolló el concepto Carlo Calenda en su cuenta de la red social X- no teme a la prensa y sabe que es su deber dialogar con todos los medios".

"El fuera de cámara con Trump es clarísimo", interviene también la senadora de Italia Vive (IV), Silvia Fregolent: "Meloni no soporta el enfrentamiento con las preguntas. Una primera ministra que huye de los periodistas también huye de los ciudadanos".

"Que la presidenta del Consejo no ame a los periodistas y a las preguntas -defendió la categoría Alessandra Costante, secretaria general de la FNSI- es algo conocido. Con el tiempo -denunció- suscitó las conferencias de prensa por largos monólogos en línea, sin contraposición, sin preguntas.

Propaganda, no información". (ANSA).