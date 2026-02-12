Política: Meloni en Etiopía, "con el Plan Mattei estamos construyendo puentes"

Mañana presidirá la segunda cumbre Italia-África y el sábado se dirigirá a los jefes de Estado y de Gobierno de la UA.

Esta será una oportunidad para revisar los avances del Plan Mattei.

Y, sobre todo, para enviar un mensaje: Roma, reiterará la premier, aspira a ser el puente privilegiado entre Europa y el continente africano, que Italia considera fundamental para el nuevo equilibrio geopolítico.

Y garantizará el apoyo de Italia a la Agenda 2063 de la Unión Africana, así como su compromiso de fortalecer una alianza basada en la corresponsabilidad, el crecimiento compartido y los instrumentos financieros innovadores.

Cuando la Unión Africana recibió a Hollande en 2013, la estabilidad y la seguridad eran prioridades absolutas, y los líderes del continente agradecieron especialmente a China sus inversiones multimillonarias en infraestructuras de varios países.

Hoy en día, las crisis persisten, con seis de los 55 miembros de la UA suspendidos debido a cambios inconstitucionales en el gobierno.

Por otro lado, la influencia de Pekín y Moscú ya no es dominante.

En comparación con hace dos años, según señalan fuentes diplomáticas, se produjo un aumento en las líneas de crédito y las solicitudes de colaboración con Italia por parte de países históricamente vinculados a otros actores internacionales.

Hasta la fecha, 14 (el número aumentará en los próximos meses) se adhirieron al Plan Mattei, que para 2025 vio implementados proyectos por un valor aproximado de 1.400 millones de euros, desde energía hasta agricultura, desde seguridad alimentaria hasta recursos hídricos, desde cultura hasta espacio.

En Etiopía (cuna del café pero también cuna de numerosas explotaciones de bitcoin atraídas por los bajos costes energéticos), por ejemplo, se preocupan por la recuperación del lago Boye y el refuerzo de los sistemas de agua y saneamiento.

Incluso en Tigray, una región del norte, las tensiones han resurgido, con enfrentamientos entre el ejército etíope y las fuerzas regionales. La cumbre Italia-África, la segunda después de la de 2024, según explican fuentes italianas, servirá precisamente para evaluar los resultados, recabar la opinión de los socios africanos e identificar conjuntamente las prioridades operativas y los métodos de trabajo para las próximas fases.

"A bridge for a common growth" es el título de la cumbre en el Centro de Convenciones de Adís Abeba (actualmente, las motocicletas están prohibidas en la ciudad por razones de seguridad). Además del presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mohammed Ali Youssouf; el presidente de la UA y de Angola, Joao Lourenço; y el primer ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, participarán como oradores el secretario general de la ONU, Antonio Guterres; el presidente del Banco Africano de Desarrollo, Sidi Ould Tah; y la directora ejecutiva del Banco Mundial, Anna Bjerde.

En vísperas de la cumbre, el ministro de Asuntos Exteriores etíope, Gedion Timothewos, instó a los gobiernos africanos a protegerse de las "acciones predatorias" de actores externos. El gobierno italiano aboga por el enfoque totalmente opuesto, promoviendo el Plan Mattei como un "modelo de desarrollo compartido, con participación de iguales, libre de enfoques paternalistas o caritativos".

Una estrategia, subrayaron fuentes diplomáticas, que ya no es solo italiana, sino también europea e internacional.

Bruselas, Berlín y París también participan en un proyecto de gestión del agua en Marruecos, que a su vez mira más allá del Magreb: acaba de reestructurar su deuda con Etiopía, y en mayo, por primera vez, la cumbre Francia-África se celebrará en un país no francófono, Kenia. (ANSA).