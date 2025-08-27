Política: Meloni, Israel fue más allá de toda proporción

“Condenamos el asesinato injustificable de periodistas, un ataque inaceptable a la libertad de prensa y a todos aquellos que arriesgan sus vidas para contar la historia de la guerra”, dijo la premier.

Meloni habló en el Encuentro por la Amistad entre los Pueblos, que el grupo católico Comunión y Liberación (CL) organiza todos los años en la ciudad italiana de Rimini.

Según la primera ministra, Italia "no dudó ni un minuto en apoyar el derecho de Israel a la legítima defensa tras el horror del 7 de octubre, pero, al mismo tiempo, no podemos permanecer en silencio ante una reacción que traspasó el principio de proporcionalidad, causando numerosas víctimas inocentes e incluso involucrando a comunidades cristianas".

La operación militar israelí contra el Hospital Nasser en Khan Younis tuvo lugar el lunes pasado, y consistió en un ataque de "doble alcance", es decir, un bombardeo seguido de otro, minutos después, que mató a periodistas y personal de emergencias que acudieron al lugar tras el primero.

Por otra parte, en los 50 minutos que pasó en el escenario de Rimini, conquistó al público de CL al anunciar un nuevo plan para proporcionar "viviendas asequibles" a parejas jóvenes y volver a centrar la atención en la familia.

También enfatizó en el hecho de que el gobierno trabajará para garantizar la "libertad educativa", incluyendo intervenciones en escuelas privadas.

Meloni llegó hoy escoltada por una nutrida representación de su partido, incluyendo a quienes ya estaban en Rimini para participar en los debates y a quienes acudieron específicamente para apoyar a la líder, como Francesco Acquaroli, quien se encuentra en plena campaña electoral para un segundo mandato en la región de Las Marcas.

Su discurso estuvo atravesado por citas conocidas por el público, desde el Padre Giussani, fundador de Comunión y Liberación, hasta los papas Juan Pablo II y León XIV.

Pero lo que conmovió al público, desde los primeros aplausos hasta una emotiva ovación de pie, es el claro cambio de postura de la primera ministra respecto a Gaza, como cuando condenó los asesinatos de periodistas y cuando dijo que Israel fue demasiado lejos.

También la primera ministra enfatizó que está "orgullosa" de que bajo su gobierno se esté alcanzando un récord de empleo femenino.

En ese sentido, no obstante, exigió un "cambio cultural" porque, con el paso de los años, "demasiados malos profesores" socavaron el papel de la familia, llegando incluso a proponer "teorías delirantes" como la de no tener hijos "porque contaminan".

Y también estallaron los aplausos cuando, tras enumerar las medidas ya implementadas para apoyar a quienes sí tienen hijos y explicar que se avecinan recortes de impuestos para la "clase media", prometió ayudar a las parejas jóvenes con problemas de vivienda, porque "sin hogar, es más difícil formar una familia".

En ese sentido, Meloni agradeció al ministro Matteo Salvini por su colaboración en el nuevo Plan de Vivienda.

La reunión entre Meloni y el vicepremier, sin embargo, no se concretó en el evento, a pesar de que los fotógrafos y camarógrafos esperaban con impaciencia la imagen de ambos, tras semanas de tensión entre los aliados por los impuestos, y el incidente diplomático con Francia tras las críticas de Salvini al presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Sus agendas, algo desordenadas el día anterior, impidieron un encuentro presencial, pero se realizó una llamada telefónica para concertar una reunión en Roma, mañana, anunciaron ambas partes de inmediato.

Sin desacuerdos ni fricciones, "siempre estamos en contacto", aseguró Salvini.

Al respecto, ni bien terminó el evento, no hubo forma de preguntarle, porque Meloni se escapó sin responder a los intentos de los periodistas de preguntarle, entre otras cosas, si tuvo la oportunidad de hablar con el presidente francés en los últimos días.

Además de Salvini, quedan muchos temas abiertos, empezando por la situación en Ucrania, que se espera que revise con los ministros pertinentes antes del Consejo de Ministros.

Tras tres años y medio de guerra, se abren "vibraciones" de oportunidad para las negociaciones, y sobre la mesa está la propuesta italiana de garantías para Kiev, inspirada en el Artículo 5 de la OTAN.

Un hecho del que "enorgullecerse" y que demuestra que Italia ha recuperado su relevancia, insistió Meloni.

También Meloni coincidió con el expremier Mario Draghi en que la Unión Europea corre el riesgo de volverse irrelevante si no cambia.

Meloni señala que muchas de las críticas fueron formuladas por ella misma, y que no obstante fue duramente criticada incluso por quienes ahora claman por un cambio.

También aprovechó la ocasión para aseverar que no habrá ningún juez, político o burócrata que pueda impedir que el Poder Ejecutivo haga cumplir las leyes para gestionar la inmigración ilegal.

Y, además, dijo que la reforma judicial se completará a pesar de las intromisiones de una minoría de jueces politizados.

Esas declaraciones desencadenaron una respuesta inmediata de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM): no hay intención de ejercer oposición política ni de obstruir el ejercicio de las prerrogativas y poderes del ejecutivo, sino que los magistrados, como insiste el presidente de la asociación, Cesare Parodi, son quienes aplican las leyes.

(ANSA).