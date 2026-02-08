Política: Meloni, los que se manifiestan contra Milán-Cortina, "enemigos de Italia"

"Están los italianos, que se manifiestan contra los Juegos Olímpicos, transmitiendo estas imágenes por televisión a todo el mundo. Después, otros cortaron cables ferroviarios para impedir la salida de trenes. Solidaridad, una vez más, con la policía, la ciudad de Milán y todos aquellos que verán su trabajo socavado por estas bandas de delincuentes", disparó luego Meloni.

La primera ministra escribió esto en redes sociales en relación con los enfrentamientos de ayer en la manifestación antiolímpica de Milán.

El ministro de Defensa, Guido Crosetto, se expresó en X: "los enfrentamientos en Fontana y Milán son imágenes que nadie quiere ver. Expreso mi cercanía y solidaridad con la policía, que una vez más se enfrenta a enfrentamientos y ataques de algunos manifestantes. Incluso contra los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina".

"Imágenes que nadie quiere ver, actos violentos que deben ser condenados sin reservas. Un abrazo a quienes trabajan por el éxito de los Juegos y también deben afrontar estas situaciones absurdas", añadió.

Ayer en Milán —como había ocurrido en Turín— también se vivieron momentos de tensión con cargas policiales y cañones de agua, aunque no hubo heridos, solo algunos hematomas entre los manifestantes y seis detenidos, miembros de diversos centros sociales.

Unas 10.000 personas marcharon en una manifestación contra los Juegos de Milán-Cortina inaugurados el viernes con la ceremonia de apertura en el estadio Meazza para protestar contra las "Olimpiadas insostenibles" y la presencia del ICE estadounidense en Italia, pero no solo por eso, también se manifestaron en favor de "Palestina libre" y contra el nuevo paquete de seguridad aprobado por el Consejo de Ministros.

"La violencia ocurrida ayer en Milán, que afectó la Villa Olímpica, debe ser condenada. Una manifestación contra los Juegos se ha convertido en un pretexto más para atacar a la policía, a quien expresamos nuestra más profunda compasión y gratitud por todo lo que hace por nuestra seguridad", declaró el senador Ivan Scalfarotto, presidente de Italia Viva Metropolitan Milán. "El desorden es intolerable; cualquiera que arroje piedras, petardos e incluso trozos de hormigón a los agentes es un delincuente y debe ser tratado como tal" añadió.

"Protestar contra Milán-Cortina ya es surrealista; las emociones que nos provocan los Juegos son incomparables; basta con pensar en la hazaña histórica de Francesca Lollobrigida. Cuando las protestas estallan en violencia y enfrentamientos, la condena a las instituciones democráticas solo puede ser clara e inequívoca", añadió Scalfarotto.

Más imágenes de violencia, de centros sociales atacando ciudades y a las fuerzas del orden. No satisfechos con lo que hicieron en Turín la semana pasada, han vuelto a su trabajo violento, pero esta vez en Milán, que está ocupada enorgulleciendo a nuestra nación con los Juegos Olímpicos de Invierno. Un evento que el mundo entero nos envidia estos días por su organización y belleza. Una victoria para toda Italia eclipsada por la violencia habitual, consentida, tolerada o solo ambiguamente condenada por la izquierda. Hermanos de Italia dice basta. Lo dijimos con las medidas aprobadas hace unos días para defender la libertad de quienes desean manifestarse pacíficamente y de quienes no quieren la guerrilla en sus casas. Lo reiteramos hoy tras la enésima violencia. Y pedimos una vez más a todas las fuerzas políticas, y en especial a la izquierda, que se disocien, que dejen de hacer distinciones y que condenen esta violencia, aislando a quienes hacen de la violencia su credo y referencia ideológica. Más aún ahora que han aparecido vídeos de la manifestación de Turín, donde los manifestantes encapuchados de Askatasuna reciben ovaciones de los participantes "pacíficos", mientras que los Jóvenes Demócratas de Bérgamo mantienen una pancarta en línea que dice "Mejor un cerdo que un sionista". Así lo declaró el presidente de los senadores de Hermanos de Italia, Lucio Malan. Crosetto, oficiales pateados primero por violentos atacantes y luego por el Estado.

"Quienes cortaron los cables para detener los trenes y se manifestaron violentamente contra los Juegos Olímpicos no son criminales peligrosos. No. ¿Es más bien el gobierno el que busca un pretexto? ¿Para qué? ¿Para evitar que los amables jóvenes que se manifestaban por su libertad en Turín, intentando acariciar con un martillo a un peligroso hombre corpulento uniformado, sean liberados después de tres días, quizás a tiempo para estar en Milán y hacer lo mismo? ¿Para evitar que funcionarios del Estado sean pateados un día por los manifestantes y luego por el propio Estado (escrito en minúscula a propósito) en las semanas siguientes? ¿Para dar más recursos a quienes defienden a los ciudadanos, las leyes y la democracia, en comparación con quienes quieren derrocarla?"

Fue la primera manifestación en la que se esperaba una gran cantidad de manifestantes tras la de Turín contra el desalojo de Askatasuna, y en (ANSA).