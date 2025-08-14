Política: Meloni, Salvini y el rol de la Unión Europea

El vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, Matteo Salvini, espera que Donald Trump logre llevar a la mesa de negociaciones al líder ruso y a Volodimir Zelensky. Y no usa medios términos sobre el rol del presidente de Estados Unidos: "Si logra poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, 'nada de Nobel de la paz...'", dijo, lamentándose por una Unión Europea que es "espectadora" en este contexto.

El cónclave de mediados de agosto en Anchorage, Alaska, está cargado de expectativas en Italia, pero también de tensiones entre la mayoría y la oposición, especialmente sobre el papel de la UE ("Meloni debe creer en ello", es el llamado) y la posibilidad de una negociación en solitario entre Estados Unidos y Rusia.

"La presencia de la Unión en la cumbre no garantizaría seguridad para el futuro. Putin demostró que puede negociar hoy y atacar mañana. La Unión Europea, tal como está, no existe como entidad estatal. (La presidenta de la Comisión Europea, Ursula) Von der Leyen representa una administración regulatoria, burocrática y, a lo sumo, monetaria. No tiene una política exterior, no tiene un líder elegido por el pueblo. No tiene peso porque no puede compararse con Estados Unidos o Rusia", afirmó en una entrevista con el Corriere della Sera el ministro de Defensa, Guido Crosetto.

"En ciertos momentos, la política internacional -añadió- impone dejar de lado algunos principios de justicia y ceder a la realpolitik. Al invitar a Putin a territorio estadounidense, Trump es consciente de ignorar el mandato de captura internacional que pesa sobre él, pero si la cumbre puede llevar al fin de la guerra, él está dispuesto a hacerlo".

A estas palabras responde el demócrata Nicola Zingaretti, jefe de la delegación del Partido Democrático (PD) en el parlamento europeo: "El ministro denuncia la objetiva debilidad de la Unión Europea. Es débil, dice, porque no es una entidad estatal, no tiene una política exterior. Es una administración regulatoria, burocrática y, a lo sumo, más monetaria.

Tiene razón, en gran parte es cierto. Pero aquí también está el corazón de la debilidad -o de las contradicciones- de la derecha nacionalista: reconoce los límites de Europa y, en lugar de superarlos, los acentúa. Pero esta misma Europa, con otros gobiernos, hizo grandes cosas. Hoy -prosiguió Zingaretti- el enfrentamiento es precisamente este: nosotros, incluso desde la oposición, reconocemos estos límites objetivos y nos comprometemos a superarlos, pidiendo valentía y reformas para relanzar la integración hacia una Europa política.

Luego está el gobierno de Meloni, que está dividido y, partiendo de estos límites, termina por boicotear a Europa.

Es un gran daño para Italia, que hoy -concluyó- necesitaría más que nunca una Europa más unida y más fuerte".

"La paz se compone de muchas etapas -sintetizó el Cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal de Italia (CEI) y encargado del Papa para la paz en Ucrania- lo importante es que se hayan involucrado tanto la Unión Europea como Zelensky".

"Esperamos que sea una etapa que pueda abrir otras. Mientras haya diálogo, siempre es algo positivo; esperamos que dé los frutos deseados y que se pueda llegar al alto el fuego y a una paz justa y aceptable", resaltó. (ANSA).