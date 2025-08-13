Política: Meloni, satisfecha, UE-EEUU unidos por Kiev

La primera ministra lo afirmó en una extensa nota, en la que aplaudió los "esfuerzos" del presidente estadounidense y la "seriedad" del presidente ucraniano. Tampoco ocultó el escepticismo que persiste en el Viejo Continente sobre las verdaderas intenciones de Vladimir Putin.

Occidente "está demostrando capacidad de diálogo" ante "un desafío fundamental a la seguridad y la defensa del derecho internacional", fue el sentimiento expresado por la primera ministra en la reunión. Y ahora, después de que Zelensky haya demostrado ampliamente su "seriedad en la búsqueda de una solución diplomática", Alaska revelará "la actitud de Rusia, que hasta ahora se ha negado a dar pasos significativos".

En vísperas de la ronda de consultas, el mayor temor era, de hecho, que Estados Unidos y la Unión Europea no lograran un acuerdo. Y todas las declaraciones públicas de Trump, así como las realizadas durante la videoconferencia de una hora, se interpretaron de forma negativa.

El alto el fuego como condición previa, la plena participación de Ucrania en cualquier negociación, especialmente en lo que respecta al destino de los territorios objeto de lo que los europeos consideran una "agresión de Moscú", y las garantías de seguridad para Kiev "no estaban garantizadas", señalaron funcionarios del gobierno italiano.

Meloni, quien se tomó unos días fuera de Roma tras la clausura de las videoconferencias, mantuvo una reunión con los viceprimeros ministros Antonio Tajani y Matteo Salvini, así como con los demás ministros directamente implicados. Habló del "buen ambiente" que se había establecido con Estados Unidos en la mesa de negociaciones.

También hubo una gran unidad de propósito en cuanto a la necesidad de mantener la presión colectiva sobre Rusia, incluso mediante sanciones. La primera ministra participó en las tres llamadas, incluida la de la Coalición de la Voluntad, destacando la participación de Estados Unidos (a través del vicepresidente J. D. Vance) por segunda vez, tras su debut en julio en el marco de la Conferencia sobre Ucrania celebrada en Roma.

Y durante la hora de diálogo entre Europa, Estados Unidos y Ucrania, planteó algunos puntos interesantes, según informó el sitio web estadounidense Axios. Seguir trabajando con Estados Unidos para detener el conflicto y lograr una paz que garantice la soberanía y la seguridad de Ucrania sigue siendo crucial para la primera ministra.

También lo es construir garantías de seguridad sólidas y creíbles, ancladas en el contexto euro-atlántico, para Kiev. En las limitadas conversaciones con los europeos, se informó que la posibilidad de garantías de seguridad basadas en el Artículo 5 de la OTAN también se incluyó en las propuestas iniciales italianas.

Esto implicaría la intervención de países amigos, como se prevé para los miembros de la Alianza Atlántica, pero sin la necesidad de la adhesión de Ucrania (que Rusia rechaza obstinadamente).

Y la posibilidad de que Roma sea la sede para un hipotético siguiente paso en las negociaciones ha resurgido, según afirman, del propio Zelensky.

Esta idea sería muy compleja de implementar (sobre todo porque el presidente ruso tiene una orden de arresto internacional de la Corte Penal Internacional de La Haya) y ya ha sido rechazada por Moscú. La otra opción que surgió en la mesa es Ginebra, que contaría con el apoyo, entre otros, de Emmanuel Macron y Friedrich Merz. (ANSA).