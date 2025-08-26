Política: Meloni vuelve a Meeting, entre guerras y aranceles

Giorgia Meloni se prepara para regresar después de su pausa de agosto en Grecia, Puglia y su parada en Washington con los líderes europeos.

Tiene preparado un discurso extenso, de más de media hora, donde abordará desde las crisis internacionales hasta los acuerdos sobre aranceles, así como los compromisos que enfrenta su gobierno en el regreso, comenzando por la nueva legislación.

Hace tres años, Meloni estaba con otros líderes en la contienda electoral de septiembre.

Su invitación fue reiterada para la edición de 2024, pero en esa ocasión solo participaron los dos vicepresidentes, Antonio Tajani y Matteo Salvini. Esta vez, el turno de Tajani ya pasó, mientras que Salvini intervendrá por último en la tarde, después de Meloni.

Se esperaba que Salvini ofreciera una rueda de prensa en la Feria de Rimini alrededor de las 13 horas, justo cuando la primera ministra, tras la introducción del organizador del Meeting, Bernhard Scholz, probablemente aún estaría presentando su estrategia en política exterior, finanzas y desafíos europeos.

Sin embargo, un reciente ajuste en la agenda indica que el líder de la Liga participará en dos paneles diferentes (después de Meloni) y que la rueda de prensa simultánea ya no está garantizada.

Es posible, pero no seguro, que ambos logren tener un encuentro cara a cara, aunque se espera que fotógrafos y camarógrafos intenten captarlos juntos.

Por otro lado, el ministro Francesco Lollobrigida observa que "el Meeting es la apertura de hecho de la temporada política" después de haber echado agua al fuego en todos los expedientes más espinosos de los últimos días, desde la marcha atrás en la comisión de vacunas de Orazio Schillaci ("le tengo estima objetiva") hasta la querella con Francia por las palabras siempre de Salvini.

El evento de Comunión y Liberación (CL) "representa un gran momento de encuentro y confrontación", añadió.

Además, el Meeting es bien visto por Fratelli d'Italia (Hermanos de Italia - FdI), como lo demuestra la gran cantidad de representantes del partido que estuvieron presentes en esta edición, también por sus similitudes con Atreju. Ambas manifestaciones, dijeron en el partido, favorecen el "diálogo" y se organizan en gran parte gracias a voluntarios. (ANSA).