Política migratoria de Trump reduce crecimiento poblacional en EEUU

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — La política migratoria del presidente Donald Trump contribuyó a una disminución interanual en la tasa de crecimiento del país, mientras la población de Estados Unidos alcanzó casi 342 millones de personas en 2025, según estimaciones de población publicadas el martes por la Oficina del Censo

La tasa de crecimiento del 0,5% para 2025 fue una caída pronunciada respecto al casi 1% de 2024, que fue la más alta en dos décadas y fue impulsada por la inmigración. Las estimaciones de 2024 situaban la población de Estados Unidos en 340 millones de personas

La inmigración aumentó en casi 1,3 millones de personas el año pasado, en comparación con el incremento de 2,8 millones de personas en 2024. Si las tendencias continúan, el aumento de inmigrantes a mediados de 2026 se reducirá a solo 321.000 personas, según la Oficina del Censo, cuyas estimaciones no distinguen entre inmigración legal e ilegal

En los últimos 125 años, la tasa de crecimiento más baja fue en 2021, durante el apogeo de la pandemia de coronavirus, cuando la población creció solo un 0,16%, o 522.000 personas, y la inmigración aumentó solo en 376.000 personas debido a las restricciones para ingresar al país. Antes de eso, la tasa de crecimiento más baja fue de poco menos del 0,5% en 1919, en el apogeo de la gripe española

Los nacimientos superaron a las muertes el año pasado por 519.000 personas. Aunque es más alto que el mínimo de la era de la pandemia, el aumento natural fue dramáticamente menor que en los años 2000, cuando oscilaba entre 1,6 millones y 1,9 millones de personas

La menor inmigración frena el crecimiento en muchos estados

La caída de la inmigración afectó el crecimiento en varios estados que tradicionalmente han sido imanes para inmigrantes

California tuvo una pérdida neta de población de 9.500 personas en 2025, un cambio drástico respecto al año anterior, cuando ganó 232.000 residentes, aunque aproximadamente el mismo número de californianos que ya vivían en el estado se mudaron en ambos años. La diferencia fue la inmigración, ya que el número neto de inmigrantes que se mudaron al estado cayó de 361.000 personas en 2024 a 109.000 en 2025

Florida tuvo caídas interanuales tanto en inmigrantes como en personas que se mudaron desde otros estados. Ese estado, que se ha vuelto más caro en los últimos años debido al aumento de los valores de las propiedades y los costos más altos del seguro de hogar, tuvo solo 22.000 migrantes internos en 2025, en comparación con 64.000 personas en 2024, y el número neto de inmigrantes cayó de más de 411.000 a 178.000 personas

Nueva York agregó solo 1.008 personas en 2025, principalmente porque la migración neta de inmigrantes cayó de 207.000 personas a 95.600 personas

Carolina del Sur, Idaho y Carolina del Norte tuvieron las tasas de crecimiento interanual más altas, que oscilaron entre el 1,3% y el 1,5%. Texas, Florida y Carolina del Norte agregaron la mayor cantidad de personas en números absolutos. California, Hawái, Nuevo México, Vermont y Virginia Occidental tuvieron disminuciones de población

El Sur, que ha sido la potencia de crecimiento en la década de 2020, continuó agregando más personas que cualquier otra región, pero los números cayeron de 1,7 millones en 2024 a 1,1 millones en 2025

"Muchos de estos estados van a mostrar un crecimiento aún menor cuando lleguemos al próximo año", vaticinó el demógrafo de Brookings, William Frey

Los efectos de la política migratoria de Trump

La publicación de datos del martes se produce mientras los investigadores han estado tratando de determinar los efectos de la política migratoria de la segunda administración de Trump. Trump hizo de la oleada de migrantes en la frontera sur un tema central en su exitosa campaña presidencial de 2024

Los números hechos públicos el martes reflejan el cambio de julio de 2024 a julio de 2025, cubriendo el final de la administración demócrata del presidente Joe Biden y la primera mitad del primer año de regreso de Trump en el cargo

Las cifras capturan un período que refleja el comienzo de las redadas migratorias en Los Ángeles y Portland, Oregon, pero no las posteriores, en Chicago; Nueva Orleans; Memphis, Tennessee; y Minneapolis, Minnesota

Los números de 2025 fueron una divergencia impactante respecto a 2024, cuando la migración internacional neta representó el 84% del aumento de 3,3 millones de personas en la nación respecto al año anterior. El aumento de la inmigración hace dos años fue en parte debido a un nuevo método de conteo que agregó personas admitidas por razones humanitarias

"Reflejan las tendencias recientes que hemos visto en la migración hacia afuera, donde el número de personas que ingresan ha disminuido y el número de personas que salen ha aumentado", indicó la semana pasada Eric Jensen, un científico investigador senior en la Oficina del Censo

Cómo se calculan las cifras poblacionales

A diferencia del censo que se realiza una vez por década, que determina cuántos escaños en el Congreso y votos del Colegio Electoral obtiene cada estado así como la distribución del financiamiento gubernamental, las estimaciones de población se calculan a partir de registros gubernamentales y datos internos de la Oficina del Censo

La publicación de las estimaciones de población de 2025 se retrasó por el cierre del gobierno federal el otoño pasado y llega en un momento desafiante para la Oficina del Censo y otras agencias estadísticas. La oficina, que es la agencia estadística más grande de Estados Unidos, perdió alrededor del 15% de su fuerza laboral el año pasado debido a separaciones voluntarias y despidos que fueron parte de los esfuerzos de reducción de costos de la Casa Blanca y su Departamento de Eficiencia Gubernamental

Otras acciones recientes de la administración Trump, como el despido de Erika McEntarfer como comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales, han generado preocupaciones sobre la interferencia política en las agencias. Pero Frey insistió en que el personal de la oficina parece haber estado "haciendo este trabajo como de costumbre sin interferencias"

"Así que no tengo razones para dudar de los números que se publican", expresó Frey

