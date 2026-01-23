Política: Misión diplomática italiana en México septentrional

Durante su visita a Saltillo, Modiano mantuvo una productiva reunión con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, en la que destacó la excelencia de las empresas italianas, especialmente en los sectores energético y automotriz.

Posteriormente, el embajador se contactó con las principales empresas italianas del estado (Enel, Stellantis, Ariston y el Grupo Gentiloni) en Il Mercato Gentiloni, un referente de la gastronomía italiana en la región, y recorrió la planta de Stellantis, donde pudo apreciar sus tecnologías de vanguardia para la producción de vehículos destinados al mercado norteamericano.

En Monterrey, Modiano profundizó una cita con el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Durante la reunión, el representante diplomático italiano destacó la contribución de las empresas italianas al desarrollo industrial del norte de México y presentó a García algunas de las necesidades planteadas por las mismas empresas para facilitar sus actividades productivas.

Modiano sostuvo una reunión de trabajo con empresas italianas que realizaron inversiones productivas en Nuevo León (Brembo, Danieli, Gruppo E80, Modula, Ompi Stevanato Group, Polo Industriale, Sacmi, Sit Manufacturing, Siti B&T Group, System Ceramics North America). Presentó un resumen de las actividades de la embajada en apoyo a las empresas italianas y recibió sugerencias y solicitudes de las empresas, las cuales transmitió al gobierno del Estado.

La misión del embajador Modiano concluyó con las visitas a las instalaciones de producción de Ompi Stevanato Group, Sit Manufacturing (donde participó en una celebración por los 25 años de actividad de la empresa en México) y Brembo, que gracias a la excelencia tecnológica y las inversiones efectuadas también en México, se posicionaron entre los principales líderes mundiales en los respectivos sectores productivos.

Modiano finalmente preponderó el papel de Italia y nuestro sistema empresarial en México en entrevistas con la prensa local. "La sólida presencia industrial italiana en los estados del norte de México, gracias a las inversiones de nuestras empresas, contribuye a la consolidación de distritos industriales que impulsan el desarrollo económico de México y la alianza económica entre ambos países. Los sectores con mayor presencia de empresas italianas en el norte de México, como el automotriz, el energético y el logístico, se verán reforzados por la próxima firma del Acuerdo Global Modernizado UE-México, prevista para finales de este año", expuso el embajador. (ANSA).