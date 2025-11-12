Política monetaria de la Fed es demasiado restrictiva, dice Lospennato, que reitera petición de recorte de tasas

12 nov (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran reiteró el miércoles su opinión de que espera una caída de la inflación y volvió a pedir que se reduzca la tasa de interés oficial.

"Creo que es nuestra responsabilidad acertar con la política monetaria, sacarla de un estado tan restrictivo que eliminaría algunos de los riesgos a la baja para la economía", dijo Miran en la escuela de negocios de la Universidad de Cambridge.

Miran, que se espera que regrese a su puesto de asesor económico de la Casa Blanca cuando termine su mandato como gobernador de la Fed en enero, discrepó en las dos últimas reuniones del banco central en las que se fijaron las tasas de interés, pidiendo un recorte de medio punto en lugar de la reducción de un cuarto de punto acordada. (Reporte de Ann Saphir. Editado en español por Javier Leira)