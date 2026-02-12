Política: Para la prensa alemana, Meloni revoluciona política migratoria europea

El texto menciona la reciente aprobación de un proyecto de ley para endurecer las normas de inmigración, lo que permitiría a Italia, "en tiempos de 'presión excepcional', prohibir la entrada de embarcaciones con migrantes a sus aguas territoriales".

Estas normas están vinculadas a las aprobadas por el Parlamento Europeo, que eliminó el llamado factor de conexión, haciendo así "teóricamente posible en el futuro transferir solicitantes de asilo a cualquier país fuera de la UE que cumpla los requisitos legales para garantizar procedimientos de asilo seguros y justos".

Con su nueva ley, sin embargo, la primera ministra italiana también podría aspirar a reanudar gradualmente sus planes para Albania, que habían quedado en suspenso.

“¿Qué ocurre si a un barco de refugiados se le niega la entrada a aguas italianas y luego se desvía a Albania o a otro tercer país con el que existe un acuerdo, donde le espera un procedimiento de asilo conforme a las normas de la UE? En este caso, las posibilidades de no ser bloqueado por los tribunales son significativamente mayores.

Según Welt, este enfoque de terceros países representa una solución sostenible.

Esto se debe también a que elimina la salida de migrantes "económicos", quienes sabrían que no tienen ninguna posibilidad de ser aceptados en Europa: "Albania o Ruanda en lugar de Italia o Alemania.

Con este enfoque, el número de inmigrantes ilegales en situación de irregularidad y sin perspectivas de asilo disminuiría significativamente, y Europa podría centrarse en quienes realmente necesitan protección, quienes hoy permanecen mayoritariamente alejados del Mediterráneo, porque no pueden permitirse la costosa huida con la ayuda de la mafia del tráfico de personas". (ANSA).