Política: Salvini, "Macron susceptible"; Meloni calla

Italia y Francia nuevamente en tensiones. Esta vez por los dichos del viceprimer ministro contra el presidente francés. Los teléfonos no paran de sonar, la orden del partido Hermanos de Italia (FdI) es dejarlo pasar, aunque algunos apuestan a que la primera ministra, protegida por unas vacaciones secretas en el Valle de Itria, está "negra" por las incursiones de su aliado.

Y no solo porque la política exterior es responsabilidad del Palacio Chigi y la Farnesina, como Forza Italia señala constantemente (el partido del canciller Antonio Tajani), sino también porque este es un momento muy delicado en el ámbito internacional, y las relaciones entre Italia y Francia —la intervención del presidente de la República, Sergio Mattarella, ha sido necesaria en varias ocasiones— solo se han restablecido recientemente, con la balanza aún en vilo.

Ciertamente, los franceses también han contribuido a la escalada del conflicto, observa la mayoría. Algunos recuerdan ataques al gobierno italiano por parte de ministros franceses en el pasado, que no tuvieron el mismo efecto.

Durante la reunión entre el gobierno francés y Emanuela D'Alessandro (ex asesora diplomática de Mattarella), por lo poco que se ha filtrado, se reiteró, en tono tranquilizador, la "constante y cordial" relación no solo entre el primer ministro y el presidente francés, sino también entre el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, y su homólogo francés, Jean-Noël Barrot. Ambos hablaron extensamente, precisamente hoy, en previsión de la cumbre del G7, en una llamada telefónica —concertada con la primera ministra— para coordinar posiciones sobre Ucrania y Medio Oriente (también se mantuvo una llamada similar con su homólogo alemán, Johann Wadephul).

Todo esto con el objetivo de intentar resolver rápidamente un asunto que la Liga, sin embargo, no da señales de abandonar.

"Si Macron niega su intención de invitar a soldados europeos a combatir en Ucrania, el problema está zanjado", arremetió esta mañana el presidente del Senado, Massimiliano Romeo.

El mismo mensaje provino del líder del grupo de la Liga en la Cámara de Diputados, Riccardo Molinari, quien enfatizó el "no" de su fuerza a "cualquier escalada", que podría desencadenarse con el envío de tropas al terreno.

Y aunque la oposición expresó su indignación por las declaraciones del viceprimer ministro, que "desacreditan a Italia", la polémica también resonó en la Reunión de Rímini, el tradicional encuentro para "la amistad de los pueblos".

Allí, el presentador Maurizio Lupi intentó echar más leña al fuego, criticando el tono "erróneo" de Salvini, pero señalando que la postura del gobierno italiano es "no a las tropas".

El ministro de Interior, Matteo Piantedosi, también intentó hacer lo mismo, señalando que Salvini ciertamente usa una terminología muy fuerte, pero habla "como líder político" y que sus mensajes "son legítimos y lícitos en una democracia".

Que sean apropiados, según los aliados, es harina de otro costal. Sobre todo porque el líder de la Liga no parece en absoluto dispuesto a ceder; al contrario. Desde el escenario de un festival en Pinzolo, en los Dolomitas de Trentino, Salvini reprende en lugar de calmar: "Aferrarse al tranvía no es un insulto", dice, repitiendo la frase que desató el entuerto que, tras una semana de constantes provocaciones, causó la citación de la embajadora italiana por parte de París. Es Macron el que es demasiado susceptible, piensa el viceprimer ministro, sin dejar de bromear sobre el tema durante todo su discurso en el escenario.

"Podría pedir asilo político en Francia", dice sobre el juicio en Open Arms, con el que Macron "estará contento" allí de todas formas (otra expresión en dialecto milanés). Luego, Salvini lanzó otro ataque más contra el ocupante del Palacio del Elíseo, quien "en las encuestas capta rechazos del 80% de los franceses", y alzó la esperanza de que en las próximas elecciones "los franceses también opten por el cambio para no tener problemas con nuestros vecinos".

La secretaria del Partido Demócrata, Elly Schlein, criticó duramente estas "diatribas" que "ponen al gobierno en apuros" y "avergüenzan" a Italia, instando al viceprimer ministro de Transporte a centrarse en "los trenes" y sus ahora "retrasos crónicos". Estas palabras enfurecieron a la Liga, que rechazó las acusaciones. El Partido Demócrata no solo es "anti-italiano", sino también "belicista" y "servil a París", le replicaron a Schlein. (ANSA).