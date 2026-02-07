Política: Silbidos contra JD Vance en los Juegos Olímpicos

El número dos de Estados Unidos fue abucheado por la multitud cuando su rostro apareció en las pantallas gigantes del estadio, y esta protesta eclipsó momentáneamente el estruendoso aplauso que recibió la delegación estadounidense.

"Es sorprendente porque le cae bien a la gente", comentó el presidente estadounidense Donald Trump cuando se le preguntó sobre el incidente mientras volaba en el Air Force One. "Bueno, ahora está en un país extranjero. Siendo sinceros, no lo abuchean en este país", acotó.

La llegada del vicepresidente estadounidense a la ciudad para los Juegos Olímpicos de Invierno estuvo acompañada de una serie de polémicas sobre la posible presencia de agentes del ICE en Milán, que incluso desencadenó protestas callejeras.

Este ambiente de tensión se sintió, sin duda, en un momento dado en el Estadio Meazza durante la inauguración de los Juegos. "Pueden discrepar, pero nunca deben abuchear a sus invitados. En una democracia, cada uno hace lo que quiere", declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

"Aunque no esté de acuerdo, no abucheo. Es como abuchear a los atletas israelíes; son atletas como todos los demás", acotó.

Durante la ceremonia, se abucheó más a la delegación de atletas israelíes, incluso antes de los dirigidos silbidos a Vance, mientras que Ucrania recibió una ovación de pie.

El tenso clima internacional, con dos guerras, aranceles y tensiones entre Estados Unidos y Europa por ciertos temas, inevitablemente llegó también a Milán Cortina, a pesar de que el COI intentó calmar la situación y volver a la normalidad deportiva.

"En general, diría que nos gusta ver juego limpio en los eventos deportivos", comentó el portavoz del COI, Mark Adams.

Esto es especialmente cierto porque los próximos Juegos están programados en Los Ángeles, por lo que "estamos muy contentos de la gran implicación del gobierno estadounidense, tanto aquí como, por supuesto, de cara al futuro. Es un aspecto muy positivo para el movimiento olímpico".

Andrea Varnier, director ejecutivo de la Fundación Milán Cortina 2026, también presente en las gradas de San Siro ayer, comentó sobre "el rugido de entusiasmo cuando entró el equipo estadounidense; no escuché nada más".

Respecto a los abucheos contra Vance, The Guardian informa de un detalle: la Casa Blanca publicó un vídeo de la NBC de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en su perfil X, en el que no se oyeron los abucheos.

El diario británico también señaló que la cadena estadounidense, propietaria de los derechos de los Juegos de Invierno, no hizo comentarios sobre el incidente.

Sin embargo, los abucheos en el estadio Meazza no perjudicaron la estancia de Vance en Milán, donde visitó la "Ultima Cena" de Leonardo da Vinci esta mañana. También lo acompañó el secretario de Estado, Marco Rubio. Tras visitar el Cenacolo, el número dos estadounidense viajó a Sesto San Giovanni, a las afueras de Milán, para visitar Villa Campari, la histórica sede de la marca Campari, donde almorzó.

El deporte es imprescindible en los Juegos Olímpicos, y el vicepresidente llegó esta tarde al Hockey Arena de Milán Rho para el partido femenino entre Estados Unidos y Finlandia.

Estuvo acompañado por su familia, su esposa y sus tres hijos, y también en la grada se encontraba el youtuber y boxeador estadounidense Jake Paul, una figura algo controvertida en su país natal debido al contenido que publica.

Mañana es su último día en Milán y tiene previsto regresar a Estados Unidos el lunes. (ANSA).