Política: Tajani conversó con sus colegas de Francia y Alemania

Con el canciller francés, Jean-Noël Barrot, y con el colega alemán, Johann Wadephul, Tajani confirmó el respaldo del gobierno de Roma al proceso que debería desembocar en una negociación política y diplomática para lograr una paz justa y duradera en Ucrania.

Para el jefe de la diplomacia italiana "es decisiva la coordinación con Alemania y Francia en el seno de la UE para avanzar expeditivamente hacia una definición de las garantías de seguridad a ofrecer a Ucrania para obtener un pacto de paz".

El ministro Tajani también reiteró a sus colegas la opinión del gobierno italiano de que se necesita urgentemente un alto el fuego en Gaza, con la liberación de los rehenes israelíes y asistencia alimentaria y médica inmediata para la población palestina.

Tajani compartió su postura con sus colegas franceses y alemanes de que los nuevos asentamientos en Cisjordania constituyen un grave obstáculo para la paz que Israel debe contribuir a construir. (ANSA).