Política: Tajani, "hay abusos de los agentes del ICE, arrestar no es matar"

"Creo", añadió Tajani, según un comunicado del programa, "que hay conciencia incluso en la Casa Blanca".

"Si se logra la paz en Gaza gracias a la mediación estadounidense, y si se logra la paz en Ucrania gracias a la mediación estadounidense, ¿por qué no? Donald Trump podría ser candidato al Premio Nobel", añadió Tajani ante otra pregunta.

"Veremos cómo evoluciona la situación, pero si pudiera mediar entre estas dos posturas y lograr la paz tanto en Ucrania como en Gaza, sin duda sería candidato", insistió.

También se refirió a la represión en Irán. "Si las cifras son las que están surgiendo, con más de 30.000 muertos, estamos al mismo nivel que Gaza", reflexionó Tajani. "El jueves, en el Consejo de Asuntos Exteriores, nosotros, como Italia, apoyaremos las sanciones contra los responsables de esta masacre. Decidimos incluir a los Pasdaran en la lista de organizaciones terroristas", añadió el jefe de la diplomacia italiana.

"Las últimas revelaciones sobre las pérdidas sufridas por la población iraní durante las protestas exigen una respuesta clara. En el Consejo de Asuntos Exteriores del jueves, en coordinación con otros socios, propondré la inclusión de la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas, así como sanciones individuales contra los responsables de estos actos atroces", escribió el ministro, más tarde, en X.

El tema de Ucrania también estuvo presente en la entrevista. "Las acusaciones del Kremlin son gratuitas e incluso un poco vulgares; suenan a propaganda del antiguo Partido Comunista Soviético. Puede expresar las opiniones políticas que desee, pero las negociaciones finales las llevarán, en cualquier caso, la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo, por lo que será la Alta Representante quien dirija las negociaciones", afirmó el canciller en respuesta a las declaraciones de ayer del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, contra la Unión Europea.

Dicho esto —añadió Tajani—, "no estamos en guerra con Rusia. Es un país que atacó a Ucrania, pero cuando el conflicto termine, habrá tiempo para dialogar y debatir".

"Exigimos que se aclare por completo este asunto y que no se insulte la memoria de estos jóvenes", apuntó luego, en respuesta al caso Crans-Montana, el incendio en los Alpes suizos que acabó con numerosas vidas.

"Es escandaloso que los liberaran (a los presuntos responsables de la tragedia, NDR) cuando existía el riesgo de que huyeran y manipularan las pruebas. Esto no significa que no respetemos el debido proceso, sino que queremos garantizar que los objetivamente responsables no puedan eludir la justicia", acotó. (ANSA).