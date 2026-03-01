Política: Tajani, "participé en una reunión de cancilleres del G7 sobre Irán"

"Seguimos de cerca la situación y apoyamos al pueblo iraní en sus aspiraciones de libertad y respeto a los derechos civiles. Trabajamos junto con nuestros socios del G7 para evitar cualquier escalada del conflicto, que podría comprometer la seguridad y la estabilidad regionales, así como el libre comercio en una zona crucial para nuestras exportaciones.

Eliminar la amenaza nuclear y de misiles sigue siendo crucial, por lo que se fomenta la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Italia seguirá impulsando el diálogo, junto con sus socios del G7 y la Unión Europea, para apoyar toda iniciativa diplomática destinada a contribuir a la paz y la estabilidad en Oriente Medio", concluyó Tajani (ANSA)